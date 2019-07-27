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27.07.2019 07:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за паводка в Хабаровском крае эвакуировали 115 человек

Текст: Инесса Доценко

25 жилых домов и 41 приусадебный участок подтоплены в селе Удское в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Об этом "РГ" сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Приамурье за отказ от эвакуации пригрозили забирать детей

- На реке Уда продолжается подъем уровня воды. Уровень реки составил 883 сантиметра (при критерии опасного явления 800 ). В результате подтоплены 25 жилых домов и 41 приусадебный участок. Всего отселено 115 людей, из них 46 детей, - рассказали в ведомстве.

К 28-29 июля гидрологи прогнозируют дополнительный подъем уровня реки.

В готовности к вылету находится вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сейчас борт вылететь не может по метеоусловиям.

Тем временем

Как рассчитали специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, гребень дождевого паводка на реке Амур при смещении из Приамурья вниз по течению достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления - 450, опасного - 600 сантиметров. При неблагоприятном развитии событий ожидается подтопление дачных участков и домовладений на островах близ Хабаровска - Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский. Затем высокая вода будет спускаться вниз по течению.

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