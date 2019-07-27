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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Благовещенска за сутки Амур поднялся на полтора метра

Текст: Инесса Доценко

На 113 сантиметров полнялся за сутки уровень Зеи в районе Благовещенска. Об этом сообщает правительство Амурской области со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья  

Уровень воды в Амуре поднялся на полтора метра.

"Запас" до отметок выхода воды на пойму на Зее - полметра, на Амуре - около метра", - уточнили в пресс-службе правительства.

Напомним, в результате мощного паводка в Амурской области на территории 16 населенных пунктов подтоплено 593 частных жилых дома, почти тысяча человек эвакуирована из зоны затопления. По расчетам специалистов, гребень паводка будет проходить районы области еще в течение пяти дней.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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