В Башкирии четверо молодых людей разбились в ДТП

В селе Кармаскалы автомобиль "Жигули" 14-й модели на большой скорости врезался в столб. Находившиеся в салоне четверо молодых людей получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария случилась в 5 часов утра по московскому времени на улице Парковой. За рулем находился 20-летний местный житель, который не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и там наехала на опору линии электропередачи.

Всех четверых пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.