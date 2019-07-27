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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" проиграл дебютанту Премьер-лиги "Тамбову"

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" потерпел первое поражение в сезоне. "Красно-белые" проиграли на выезде "Тамбову" - 0:2.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Игра спартаковцев в начале сезона вызывает большие вопросы. Натужная победа над "Сочи", упущенные три очка в матче с "Ростовом" - далеко не такого старта ожидали от одного из претендентов на чемпионство.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Для "Тамбова" календарь первых туров Премьер-лиги выглядел почти безнадежным. Новичок элиты уже встретился в гостях с "Зенитом" (1:2) и "Локомотивом" (1:2), а теперь еще и сыграл со "Спартаком". И не у себя дома, а в Саранске, где команда Александра Григоряна вынуждена принимать соперников из-за несоответствия собственного стадиона критериям высшего дивизиона.

Упустив пару опасных моментов, на 29-й минуте "Спартак" пропустил: после подачи со штрафного защитники москвичей упустили из виду Седрика Гогуа, который с нескольких метров не промахнулся. Что интересно - боковой арбитр поднял флажок, но после консультаций с судьей Михаилом Вилковым гол засчитали. 1:0 в пользу "Тамбова".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Во второй половине "Спартак" одновременно и атаковал, и давал возможности сопернику забить еще один мяч. Чуть оживили игру гостей замены, но результата они не принесли. На 69-й минуте "Тамбов" во второй раз огорчил москвичей. Сослана Таказова оставили абсолютно одного в штрафной, и он точно пробил головой - 2:0.

После этого у болельщиков "красно-белых" не выдержали нервы, и они стали скандировать кричалки с призывом Олегу Кононову уйти в отставку. Если "Спартак" и дальше так будет играть, как знать, возможно, уже к началу августа у команды действительно будет новый наставник.

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