На Алтае назвали победителей шукшинского кинофестиваля

В Сростках, родном алтайском селе Василия Шукшина, завершился всероссийский фестиваль посвященный творчеству знаменитого писателя, режиссера, артиста, оказавшего серьезное влияние на развитие отечественной культуры конца пошлого и начала этого века.

Фестиваль, приуроченный к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина начался во вторник, 23 июля и продолжался всю неделю. За это время на различных площадках Алтайского края прошли десятки мероприятий, от творческих встреч с писателями и выставок, посвященных творчеству Шукшина, до конкурса деревенского юмора, концертов и спектаклей с участием известных российских артистов.

Так или иначе, приобщиться к неповторимому видению жизни, которым обладал Василий Макарович, смогли жители и гости Барнаула, Бийска, Белокурихи, Новоалтайска, Павловска, Ребрихи, Быстрого истока. Финишировал же фестиваль на горе Пикет в Сростках, где установлен памятник Василию Шукшину, повторяющий последнюю сцену фильма "Печки-лавочки", одной из самых известных шукшинских картин.

Самым же значительным событием "Шукшинских дней на Алтае" стал кинофестиваль "Нравственность есть правда", включивший в себя конкурсы короткометражного и полнометражного кино. При этом его гостями стали не только известные на всю страну актеры, режиссеры, сценаристы, но и мастера литературного слова.

- Наверное, в мире нигде нет такого кинофестиваля, по красной дорожке которого прошли столько писателей, - отметил лауреат Государственной премии России, писатель Павел Басинский. - И этим мы, конечно, обязаны Василию Шукшину, который каким-то удивительным образом соединил в своем лице эти три близкие, но очень разные амплуа: писателя, режиссера, актера. И он равновелик в этих трех искусствах.

Президентом XXI шукшинского кинофестиваля стал режиссер, сценарист, драматург, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР телеведущий Виктор Мережко. Также по импровизированной красной дорожке на горе Пикет также прошли председатель жюри конкурса полного метра Валерий Фомин, актеры Андрей Мерзликин, Алиса Гребенщикова, Олег Тактаров, представители жюри и участники конкурса короткометражек.

- Шукшинский фестиваль это букет событий, спрессованный в несколько дней. Очень мощный блок посвящен литературе: писатели, литераторы работали по всему краю - творческие встречи с жителями Алтайского края проходили на девяти площадках. Конечно это и всероссийский шукшинский кинофестиваль: тысячи наших земляков смогли посмотреть фильмы, заявленные в программу. Но на этом события юбилейного года не заканчиваются, осенью пройдут показы театральных постановок самых различных коллективов с разных уголков России, - отметил губернатор Виктор Томенко, назвав Шукшина одним из самых ярких символов Алтайского края.

Из рук губернатора ангарский писатель Игорь Корниенко получил Шукшинскую литературную премию. Кстати в этом году было рекордное число ее соискателей, более тридцати авторов со всей страны. И со сцены в финальной части фестиваля звучали как произведения самого Шукшина в исполнении актеров, так и стихи, посвященные ему. В частности украинский поэт Андрей Дмитриев выразил уверенность, что по Шукшину современные писатели сверяют свои ориентиры, что по нему выправляется система координат русской словесности.

Наиболее волнительной же частью закрытия фестиваля стало вручение кинематографических премий. Лучшей короткометражной лентой жюри признало режиссерскую работу Михаила Кулунакова "Изгородь". Специальных дипломов удостоились авторы еще пяти короткометражек.

Специальный приз главы Алтайского края получила остросюжетная драма Алексея Петрухина "Последнее испытание". Кстати исполнительнице главной роли Ирине Купченко жюри фестиваля под председательством Валерия Фомина присудила приз за лучшую женскую роль. Награду за лучшую мужскую роль разделили два актера картины "Глубокие реки" Олег Гусейнов и Рустам Муратов.

Лучшим сценарием назвали работу Алексея Злобина и Микаэла Погосяна "Лорик". Приз за лучшую операторскую работу получил Алишер Хамидходжаев за ильм "Война Анны". Режиссеру фильма "Солдатик" Виктории Фанасютиной достался специальный приз за продолжение традиций отечественного детского кино.

Главный приз фестиваля увезет в Республику Саха режиссер Любовь Борисова, ее фильм "Надо мною солнце не садится" был признан лучшей работой из всех, что отсмотрело жюри шукшинского фестиваля. Председатель жюри отметил, что в последнее время богатство нового российского кино активно прирастает регионами страны, в том числе Сибирью. А значит живы и традиции, продолжателем которых был Василий Шукшин.