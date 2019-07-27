Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Иркутскую область, привели к подтоплению участков в Нижнеудинске и Тулуне, которые ранее уже оказались в зоне сильного паводка.

Как говорится на официальном портале Иркутской области, за прошедшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 мм, это максимальный показатель в регионе.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области метеорологи предупредили, что в ближайшую ночь дожди продолжатся. "Сильные и очень сильные ливни ожидаются в Нижнеудинском, Зиминском и Тулунском районах. До критических отметок повысится уровень воды на участках рек Белая, Бирюса, Ия, Ока, Уда", - такие данные привел руководитель областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что в конце июня 10 муниципальных образований Иркутской области попали в зону мощного паводка. Подтопленными оказались почти 11 тысяч домов с общей численностью населения 42,7 тысяч человек. Жертвами разгула стихии стали 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести.