Новости

В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию 22:30
С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши 22:17
Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области 22:15
В Московской области два тела подняли из реки после падения самолета 22:12
В пострадавшем от паводка Тулуне вновь подтоплены дома 22:12
МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП 21:45
Двое бойцов Росгвардии пострадали на несанкционированной акции в Москве 20:50
В Чечне завершилась самая высокогорная парусная регата России 20:30
Вместо "ямы" на Павелецком вокзале будет сквер 19:56
Сериал "Рассказ служанки" продлен на четвертый сезон 19:44
Во Франции призвали Трампа не смешивать цифровой налог и санкции на вино 19:21
Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников 19:19
Авторы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс покидают HBO 19:15
"Русский Гелик" за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин 19:00
"Аладдин" Гая Ричи заработал в прокате более миллиарда долларов 18:45
Муж актрисы Ники Никоновой раскрыл подробности ее гибели 18:18
Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море подводников 18:18
Путин подчеркнул важность поиска затонувших во время войны подлодок 18:09
В Кронштадте открыли сквер памяти крейсера "Варяг" 18:00
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже 17:45
В канализации Петербурга нашли тело видеоблогера из Беларуси 17:41
На острове Гогланд Путин осмотрел предметы с затонувшего судна 17:37
Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова 16:58
В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса 16:46
СК начал проверку после крушения самолета в Подмосковье 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
27.07.2019 22:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тулуне снова подтопило дома

Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Иркутскую область, привели к подтоплению участков в Нижнеудинске и Тулуне, которые ранее уже оказались в зоне сильного паводка.

Как говорится на официальном портале Иркутской области, за прошедшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 мм, это максимальный показатель в регионе.

Фото: Константин Завражин/РГ
Пострадавшим в Иркутской области выплатят компенсации до 10 августа

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области метеорологи предупредили, что в ближайшую ночь дожди продолжатся. "Сильные и очень сильные ливни ожидаются в Нижнеудинском, Зиминском и Тулунском районах. До критических отметок повысится уровень воды на участках рек Белая, Бирюса, Ия, Ока, Уда", - такие данные привел руководитель областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что в конце июня 10 муниципальных образований Иркутской области попали в зону мощного паводка. Подтопленными оказались почти 11 тысяч домов с общей численностью населения 42,7 тысяч человек. Жертвами разгула стихии стали 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса
Российский пловец Минаков выиграл серебро чемпионата мира
Зеленского попросили восстановить авиасообщение с Россией