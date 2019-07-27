С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши

В Кабардино-Балкарии спасатели помогли спуститься с Эльбруса почувствовавшему себя плохо польскому альпинисту, который находился на отметке 5200 метров высоты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Гражданину Польши 1985 года рождения стало плохо из-за приступа горной болезни. Альпинист восходил в состав зарегистрированной туристической группы из двух человек" - рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали альпиниста до поляны Азау, от дальнейшей помощи он отказался. На месте происшествия работала группа из 7 человек и 2 единиц техники.