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27.07.2019 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин начал погружение к затонувшей в годы ВОВ подлодке

Текст: Ольга Штраус

Президент России Владимир Путин начал погружение на батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую в годы ВОВ подлодку Щ-308 "Семга" и почтить память погибших на ней моряков, сообщает ТАСС.

Водолазы установит на месте гибели подлодки памятный знак. Завершится церемония минутой молчания в память о погибших героях-подводниках. Время погружения составит примерно час. Спускаемый аппарат опустится на глубину 50 метров.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Перед началом погружения глава экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" Константин рассказал Владимиру Путину и сопровождавшим его министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о героических боях подводников на Балтике. Главе государства продемонстрировали также карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308 и других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

Справка "РГ"

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году на заводе "Красное Сормово". В 1935 году она была готова и зачислена в состав Балтийского флота.

В сентябре 1942 года "Семга" заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника, однако подлодка получила повреждения и из похода уже не вернулась. Вместе с подлодкой погибли 40 членов экипажа. Предположительно, "Семга" подорвалась на мине.

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