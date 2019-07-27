Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море подводников

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.

На встречу с президентом страны прибыли родственники 13 погибших офицеров, сообщает РИА Новости.

На встрече семей героев-офицеров с президентом России присутствуют также министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны Андрей Картаполов, главком ВМФ Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Трагедия произошла 1 июля в Баренцевом море в территориальных водах России. Причиной происшествия стал пожар в аккумуляторном отсеке. Погибшим морякам удалось ликвидировать очаг возгорания - тем самым они спасли и товарищей, и аппарат.