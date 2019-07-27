В канализации Петербурга нашли тело видеоблогера из Беларуси

Популярный видеоблогер из Беларуси, автор Road to film погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге. О том, что в канализации города найдены тела двух мужчин, сообщил официальный сайт Следственного управления СК РФ по.Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения утром 27 июля в колодце ливневой канализации у дома номер 19 по набережной реки Карповки тел двух мужчин 1986 и 1978 года рождения. Оба тела не имеют внешних признаков насильственной смерти. По данным СМИ, мужчины спустились в коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик. Вскоре связь с ними прервалась.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Проводятся мероприятия, которые позволят уточнить все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.