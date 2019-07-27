Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду раньше срока

Атомная подводная лодка "Хабаровск", второй в ВМФ России носитель стратегического комплекса "Посейдон", будет спущена на воду до конца года. Раньше сообщалось , что "Хабаровск" окажется на воде в 2020 году.

- АПЛ специального назначения "Хабаровск" станет штатным носителем "Посейдонов". Спуск подлодки на воду произойдет до конца года, достраиваться она будет на плаву, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, в апреле "Севмаш" спустил на воду атомную подлодку "Белгород". Она также является носителем "Посейдонов", но опытным - на ней будут проходить испытания комплекса, они продлятся два года.

Характеристики подлодки "Хабаровск" засекречены. По данным из открытых источников, корабль станет носителем не только шести "Повейдонов" - этот беспилотник в СМИ уже прозвали "Торпедой Апокалипсиса", - но и принципиально новой ядерной энергетической установки "Феникс", предназначенной для субмарин пятого поколения. По компактности и эффективности она намного превосходит нынешние реакторы и работает без перезарядки топлива весь срок службы подлодки.

"Посейдон" - стратегический глубоководный беспилотник межконтинентального класса с ядерной силовой установкой. Он способен опускаться под воду на километровую глубину, развивать скорость до 100 узлов благодаря кавитационной смазке корпуса из пузырьков газа и перемещаться на дальность до 10 тысяч километров. "Посейдон" возможно оснастить мегатонным термоядерным зарядом и использовать для уничтожения авианосных группировок и баз стратегических подлодков. Обнаружить современными средствами крадущийся на километровой глубине беспилотник невозможно.