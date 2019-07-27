В Крыму сотрудники Росгвардии спасли девочку, унесенную в море на лодке

Тревожное сообщение получил росгвардейский патруль - экипаж поисково-спасательного катера севастопольского специального моторизованного. Вдруг выяснилось, что 12-летнюю спортсменку, отправившуюся в самостоятельную тренировку на каяке, уносит в море в районе островов Адаларов. Произошло это из-за внезапного усиления ветра и возникновения сильного шторма. Возможны были два варианта развития трагедия – либо лодку уносит в открытое море, либо выбрасывает на скалы. Уже темнело и каяк не был виден с берега.

Экипаж катера в составе двух мичманов - Ивана Быкова и Андрея Липая - быстро определили направление движения лодки, оценили скорость ветра и силу волнения. Они сумели в кратчайший срок найти в море каяк и поднять перепуганную девочку на борт своего катера. На берегу их встречал отец девочки, который поблагодарил росгвардейцев за спасение дочери.

А в Симферополе сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Беркут" младший лейтенант полиции Денис Г. и старший сержант полиции Евгений Д. спасли многодетную семье из горящей квартиры. Они увидели в окне второго этажа соседней многоэтажки черный дым и услышали детские крики о помощи. Спецназовцы мгновенно оценили обстановку, вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих малолетних детей, их отца и мать на улицу. Впрочем, росгвардейцы спасли не одну семью, а еще многих жильцов загоревшегося дома.

Пока один из них получал средства индивидуальной защиты в отряде и докладывал о случившемся в группу оперативного реагирования, другой выводил людей из горящего подъезда.

Можно сказать, что жильцам дома повезло с соседством - спецподразделение Росгвардии дислоцировалось неподалеку. Поэтому вовремя был замечен пожар и командование успело бросить на спасение людей всех бойцов, кто был в расположении. Причем омоновцы прибыли к месту пожара уже в необходимом снаряжении и со средствами пожаротушения, позволившими ликвидировать основные очаги возгорания. Вскоре на место происшествия прибыли и два экипажа службы МЧС для ликвидации последствий пожара.



