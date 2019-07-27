Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

Кто из нас не ошибается? ГренкИ или грЕнки? ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.

Вместе с профессором Азалией Блиновой, заведующей кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института, мы составили топ-10 речевых ошибок, за которые бывает мучительно стыдно. Если не за себя, то за тех, кто так говорит.

Все звОнит и звОнит

Лидер рейтинга - "звОнит". Неправильное ударение в этом слове, как отмечает Азалия Блинова, с головой выдает невысокий культурный уровень человека. И как бы он не пытался умничать и говорить красиво, от одного "звОнит" впечатление от общения бывает смазано. Правильно только - "звонИт".

"Посмотрите на евонное личико"

Помню, как в детстве, в лагере мы ставили "Золушку". Короля в ней играл самый настоящий отпетый хулиган. В самый напряженный момент действа, восседая на троне, он с пафосом обратился к залу, указывая на принца: "Да вы только посмотрите на евонное личико!".

Дальше уже никто не мог смотреть спектакль без смеха. А "король" искренне не понимал, что происходит. Ему и сегодня напоминают при встрече про "евонное личико".

"Ихние", "евонные", как говорит профессор Блинова, явные просторечья, причем, относящиеся к уральским диалектизмам. И как бы ни обидно звучало для человека, который так говорит, но сразу понимаешь, что детство он провел в среде людей с не самым высоким уровнем грамотности. Что, конечно, не приговор. Нужно самому больше читать, развиваться, впитывая образцы правильной речи.

Все "ложат" и "ложат"

Можно положить, но нельзя "ложить". Слово без приставки не существует. Поэтому если не хотите прослыть неграмотным, не ляпните где-нибудь - "ложат книги на полку" или "ложат кирпичи".

"Почему они не "плотят"?

Ну, кто не слышал, как, к примеру, кондуктор в трамвае говорит "а что это они там за проезд не плотят"? Здесь не только речевая ошибка, но и грамматическая, говорит Азалия Блинова. И к тому же это типичное уральское просторечное выражение. В основе слова - "плАта", и потому за проезд можно только "заплатить".

Подпишите договорА

Правильно - только договОры, отмечает наш эксперт. По мнению Азалии Блиновой, эта ошибка зародилась еще во времена Хрущева, когда южный просторечный диалектизм распространился по всему Союзу и зажил своей вполне успешной "чиновничьей" жизнью.

А было это в "двухтысячно первом году"

Зато у нынешних чиновников в ходу другой речевой "перл". Читает кто-нибудь из них доклад и серьезно так, не смущаясь, говорит: "В двухтысчно первом году мы увеличили производственные мощности". А тут смех в зале.

Конечно, нельзя так склонять числительные, говорит Азалия Блинова, правильно - "в две тысячи первом году". И чиновнику, прежде чем выходить за трибуну, не лишне было бы подготовиться.

"Мы стали более лучше одеваться"

Ну, это уже "классика жанра", - фраза Светы из Иваново, моментально ставшая мемом. Бедная Света сразу и не поняла, почему над ней подтрунивают. А всего-то из-за того, что пыталась сказать красиво и допустила избыточное в данном случае - "более". "Мы стали лучше одеваться" - вот как правильно.

Мы пили на Монмартре кофе "экспрессо"

Думаете, никто уже не говорит "экспрессо"? Да совсем недавно услышала от знакомого, вернувшегося из Парижа. Он с пафосом произнес "Мы пили на Монмартре кофе экспрессо". Как говорит профессор Азалия Блинова, на экспрессе ездят, а эспрессо - пьют. Эспрессо - это способ приготовления кофе. А сам "кофе", к слову, мужского рода, если кто забыл.

Надела кофту новую

Еще одна распространенная ошибка - путаница в понятиях " надевать и одевать". Надеть можно на себя, а одеть кого-то.

Не тортЫ, а тОрты

И замыкает десятку речевых огрехов самое "вкусное" - тортЫ, и тут все, конечно, знают, как правильно, но нет-нет да и услышишь, как режет слух "тортЫ".

В тему

Как самому научиться говорить красиво и правильно:

1. Развивать речевой слух. Больше читать и слушать образцы правильной литературной речи. Например, аудио спектакли по классическим произведениям в исполнении актеров еще советского времени. Или аудиокниги, тексты которых записывают хорошие чтецы. Чаще посещать театр.

2. Устраивать себе "уроки подражания" хорошей речи. Слушать, как например, читает стихи известный актер, а затем пытаться самому прочесть также. И так до тех пор, пока не получится.

3. Не зажимать нижнюю челюсть. Расслабиться на мышечном уровне. Выпрямить спину, чтобы потоки воздуха при дыхании проходили свободно, чтобы ничего не мешало говорить.

4. Четко проговаривать ударную и предударную гласные. Не смазывать окончания глаголов.

5. Незачем говорить четко по написанному. У устной речи - свои законы. Поэтому - читай пункт 1.