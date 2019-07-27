Выживут ли белые медведи в Арктике после изменения климата

Еще двум белым медведям на Ямале ученые установили GPS-приборы. Гаджеты, встроенные в ошейники, позволяют в режиме реального времени следить, куда и как умки перемещаются в поисках еды. Что в конечном итоге поможет сделать выводы об изменении климата в Арктике.

Группа специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН отслеживает передвижение белых медведей по арктической территории уже девятый год. Спутниковыми устройствами сейчас снабжены в общей сложности 20 животных в Ненецком округе, на Камчатке, на Чукотке, и на Ямале.

Последние два GPS-прибора на Ямале установили двум медведицам с островов Белый и Вилькицкого. Интересно, что ученые надевают ошейники с GPS-приборами именно самкам. Связано это с физиологией животных. У самца по мере роста шея становится в объеме больше головы, и через два-три месяца ошейник с легкостью спадает, у самки шея и голова остаются примерно одинаковыми. Устройство рассчитано на полтора года, после этого замок сам распадается и ошейник слетает, не причиняя неудобства животному.

Прежде чем установить гаджеты, обе умки были обездвижены, причем, с вертолета с использованием дистанционного инъектора. Дело в том, что ввести анестезию мишкам очень трудно: они ходят в основном по береговой линии, а в случае малейшей опасности пускаются вплавь. Получив укол, животное может утонуть, а транспортировать из воды уснувшего медведя весом в три центнера весом проблематично. Поэтому ученые предпочитают не рисковать здоровьем и жизнью животного.

У медведиц взяли пробы крови и шерсти для дальнейшего изучения. Эти анализы позволят определить содержание в организме тяжелых металлов и других загрязнителей, оценить их состояние здоровья. Проснувшись, умки вернулись к привычному образу жизни.

- Устройства передают сигнал с интервалом один раз в четыре часа, - рассказал Илья Мордвинцев, заместитель руководителя "Программы изучения белого медведя Российской Арктики", старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН. - Анализ движения двух медведиц, которых удалось "охомутать" на Ямале в прошлом году, показал, что они преодолевают в месяц примерно 80-100 километров. Перемещаются главным образом вдоль побережий. Вглубь материков заходят не дальше, чем на один-два километра.

Но каким образом по перемещению белых медведей можно оценить, как меняется климат? Дело все в том, что настоящий стол и кров умкам дают дрейфующие льды. Тюлень на льдине - вот самое лучшее, питательное блюдо для белого медведя. По большому счету суша им особо не нужна, на ней они только строят берлоги и выводят потомство. Но льды стремительно тают, отступают от береговой линии все дальше. И все дольше море остается свободным ото льда.

Поэтому, увы, гурманами мишкам сегодня быть не приходится, они совсем не прихотливы в еде.

- Едят умерших животных, которых выносит на берег, разоряют гнезда птиц, подбирают пищу на помойках за людьми и так далее. Ведь в воде медведи охотиться не приспособлены, - рассказывает Илья Мордвинцев. - Несмотря на то, что белые медведи пока стараются не заходить вглубь материков, все чаще голод заставляет их искать пропитание, где только можно.

Как отмечают ученые, исследование, проведенное на Ямале в прошлом году, показало, что самки с медвежатами заранее покидают места своих родовых берлог на суше, и проводят летние месяцы в высоких широтах на дрейфующем льду. Семьи с медвежатами одного-двух лет от роду часто встречаются на островах и побережье и стараются обеспечить себе пусть и скудное, но пропитание. Самые уязвимые - это медведи-одиночки двух-трех лет. Дело в том, что они еще не приспособились жить и охотиться. Часто именно они крайне истощены и обречены на гибель. По данным исследований, задержавшись на суше, погибает каждый десятый медведь.

Между тем, самок, которых "охомутали" в этом году, ученые оценили высшим баллом по шкале упитанности: одна весит 230 килограммов, вторая - 330. С медведицами находились два детеныша, ученые определи, что те сытые, с нормальной жировой прослойкой. Между тем, до зимы и становления льда еще далеко и каким будет состояние медведей к концу самого тяжелого для них периода - летнего - ученым еще предстоит оценить.

К слову, получив данные с GPS-приборов, ученые смогут сравнить траектории движения двух самок, которым установили гаджеты в этом году, и двух, которых "охомутали" в прошлом году на островах Шокальского и Вилькицкого. Надолго ли они задерживаются на суше, вблизи каких островов предпочитают базироваться летом и так далее. Как отмечают специалисты, именно популяция медведей, обитающих в Карском море, до сих пор изучена меньше всего.

Отметим, сегодня во всем мире по данным Международного союза охраны дикой природы насчитывается от 21 до 30 тысяч белых медведей, и примерно треть из них обитают в нашей стране. Отдельные ученые строят прогнозы о резком сокращении популяции в ближайшие 20-30 лет. Илья Мордвинцев не столь пессимистичен. По его мнению, белого медведя спасет то, что он практически всеяден, мобилен и довольно хорошо приспосабливается к меняющимся условиям.

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