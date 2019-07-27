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27.07.2019 15:14
Рубрика: Спорт

Российский пловец Минаков выиграл серебро чемпионата мира

Текст: Анна Козина (Кванджу)

Российский пловец Андрей Минаков стал серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

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Минаков уступил только американцу Калебу Дресселу, который в полуфинальном заплыве установил новый рекорд мира - 49,50 секунды. Финал получился медленнее. Результат Дрессела - 49,66. Однако не стоит забывать, что сегодня американец уже выиграл 50 м кролем с рекордом чемпионатов - 21,04.

На сотне баттерфляем Минаков финишировал за 50,83. Бронзу завоевал южноафриканец Чэд Ле Кло (51,16). Мировой рекордсмен на дистанции 200 м баттом венгр Кристов Милак остановился в шаге от пьедестала (51,26).

Напомним, что Минаков также поучаствовал в серебряном заплыве в эстафете 4х100 вольным стилем.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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