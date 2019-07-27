Российский пловец Минаков выиграл серебро чемпионата мира

Российский пловец Андрей Минаков стал серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Минаков уступил только американцу Калебу Дресселу, который в полуфинальном заплыве установил новый рекорд мира - 49,50 секунды. Финал получился медленнее. Результат Дрессела - 49,66. Однако не стоит забывать, что сегодня американец уже выиграл 50 м кролем с рекордом чемпионатов - 21,04.

На сотне баттерфляем Минаков финишировал за 50,83. Бронзу завоевал южноафриканец Чэд Ле Кло (51,16). Мировой рекордсмен на дистанции 200 м баттом венгр Кристов Милак остановился в шаге от пьедестала (51,26).

Напомним, что Минаков также поучаствовал в серебряном заплыве в эстафете 4х100 вольным стилем.