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"Союзмультфильм" выпустит "Чебурашку", "Гену" и "Попугая Кешу" в 3D

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    27.07.2019, 14:55
Текст:   Олег Усков

"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.

Как сообщает ТАСС, таким образом продюсеры ищут "варианты реализации уже существующих наработок в этом направлении".

"Все самые известные бренды - такие, как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам", - рассказал художник-постановщик студии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

"Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации", - заверил мультипликатор.

Фото: kinopoisk.ru
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Форум "Таврида", проходящий уже в пятый раз, - образовательная платформа в области культуры и искусства. Отмечено, что начиная с 2015 года на форуме было выдано более трехсот грантов на общую сумму сорок миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в новом "Простоквашино" появится очередной ранее невиданный персонаж - любовный интерес Печкина, говорящий голосом Татьяны Васильевой.

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