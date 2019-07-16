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Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина"

Новости
    16.07.2019, 16:34
Текст:   Олег Усков

Ну наконец-то больше конкретики: взволновавшая общественность весть о том, что в новом "Простоквашине" появится еще один персонаж - любовный интерес почтальона Печкина - окуклилась окончательно.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм", Маргариту Егоровну, няню Веры Павловны, сестры Дяди Федора, озвучит замечательная Татьяна Васильева.

"Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева озвучит новый персонаж мультсериала. Героиню зовут Маргарита Егоровна, и она появится в сюжетной линии фильма в сентябре", - уточнено в сообщении.

Васильева уже приступила к работе над образом. Поделившись, что ее героиня смешная и не похожая на нянь, которые были в других мультфильмах. Поэтому у Татьяны Григорьевны здесь "есть возможность проявить характер".

Фото: kinopoisk.ru
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"Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше", - заключила Васильева. 

Очередной эпизод "Возвращения в Простоквашино" по традиции выйдет в начале следующего месяца.

Ранее сообщалось, что Маргариту Егоровну могла озвучить Алла Пугачева.

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