Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина"

Ну наконец-то больше конкретики: взволновавшая общественность весть о том, что в новом "Простоквашине" появится еще один персонаж - любовный интерес почтальона Печкина - окуклилась окончательно.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм", Маргариту Егоровну, няню Веры Павловны, сестры Дяди Федора, озвучит замечательная Татьяна Васильева.

"Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева озвучит новый персонаж мультсериала. Героиню зовут Маргарита Егоровна, и она появится в сюжетной линии фильма в сентябре", - уточнено в сообщении.

Васильева уже приступила к работе над образом. Поделившись, что ее героиня смешная и не похожая на нянь, которые были в других мультфильмах. Поэтому у Татьяны Григорьевны здесь "есть возможность проявить характер".

"Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше", - заключила Васильева.

Очередной эпизод "Возвращения в Простоквашино" по традиции выйдет в начале следующего месяца.

Ранее сообщалось, что Маргариту Егоровну могла озвучить Алла Пугачева.