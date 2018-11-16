Новости

Жена изрезала ножом актера из сериала "Физрук" 20:05
В Японии найден считавшийся утерянным мультфильм Уолта Диснея 16:25
В США найдена мертвой любовница рэпера Пи Дидди, актриса Ким Портер 16:08
Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована 15:23
Убийца Леннона признался, что несколько раз пытался покончить с собой 13:33

"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина

Новости
    16.11.2018, 22:05
Текст:   Козьма Лоханкин

Новая версия "Простоквашина" продолжает своеобразно "развивать" любимый многими поколениями мир, созданный некогда Эдуардом Успенским.

В частности, авторы продолжения мультсериала намерены найти почтальону Печкину даму сердца.

Фото: instagram.com/sharrrik
Фото: пес Шарик представил нового героя "Простоквашина"

"Появится еще один взрослый персонаж, который возьмет на себя миссию приглядывать за детьми, проживающими в деревне. И между этой женщиной и почтальоном Печкиным обязательно возникнут какие-то теплые отношения. В конце концов, наш почтальон это заслужил", - приводит ТАСС слова Бориса Машковцева, директора киностудии "Союзмультфильм", ответственной за проект.

Ожидается появление сердцеедки в следующем году. "Романтическая  линия" появится во втором сезоне сериала, сказал Машковцев в кулуарах текущего VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Тем временем в Сеть уже просочились изображения будущей пассии Печкина.

Напомним, первая серия "Возвращения в Простоквашино" вышла в апреле этого года. Всего к этому моменту вышло восемь эпизодов. Планируется, что число серий возрастет до тридцати.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну 12:50
Джек Ричер вернется на экране, но уже без Тома Круза 12:39
Трейлер: "Серсея" и "Скала" в рестлер-драме "Борьба с моей семьей" 12:32
Вышел трейлер фильма о полной девочке "Пышка" с Дженнифер Энистон 12:17
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Предвестники Бури
Вышел трейлер экранизации "Продкомиссара" Шолохова 12:05
Вышел трейлер российского ремейка фильма "Замерзшие" 11:33
Умер "советский Джими Хендрикс" Иван Смирнов 10:59
⧣ фото
Фото: twitter.com/ BradPaisley
Легендарный музыкант и актер Рой Кларк умер от пневмонии 11:43
В декабре выйдет кроссовер "Теории Большого взрыва" и "Юного Шелдона" 15.11.2018
Умерла актриса Скотти Макгрегор 15.11.2018
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
Названы лучшие сцены секса за всю историю кино 15.11.2018
Вышел первый трейлер "Истории игрушек 4" 12.11.2018
Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 11.11.2018