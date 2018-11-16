"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина

Новая версия "Простоквашина" продолжает своеобразно "развивать" любимый многими поколениями мир, созданный некогда Эдуардом Успенским.
В частности, авторы продолжения мультсериала намерены найти почтальону Печкину даму сердца.
"Появится еще один взрослый персонаж, который возьмет на себя миссию приглядывать за детьми, проживающими в деревне. И между этой женщиной и почтальоном Печкиным обязательно возникнут какие-то теплые отношения. В конце концов, наш почтальон это заслужил", - приводит ТАСС слова Бориса Машковцева, директора киностудии "Союзмультфильм", ответственной за проект.
Ожидается появление сердцеедки в следующем году. "Романтическая линия" появится во втором сезоне сериала, сказал Машковцев в кулуарах текущего VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Тем временем в Сеть уже просочились изображения будущей пассии Печкина.
Напомним, первая серия "Возвращения в Простоквашино" вышла в апреле этого года. Всего к этому моменту вышло восемь эпизодов. Планируется, что число серий возрастет до тридцати.