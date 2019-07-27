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Рубрика: В мире

США потребовали от Винника сто миллионов долларов компенсации

США потребовали от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Афин, компенсацию в размере ста миллионов долларов за якобы нарушение американских законов. По версии следствия, гражданин РФ, занимающийся торговлей криптовалют на онлайн-бирже, не зарегистрировал свою деятельность в Финансовой разведке США и не соблюдал требований по борьбе с отмыванием денег.

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Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e. Платформой пользовались до 700 тысяч человек, многие из них были из США. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала закон Соединенных Штатов о банковской тайне, передает Bloomberg.

Александр Винник был арестован в Салониках 25 июля 2017 года по запросу США. В Грецию он приехал отдохнуть с семьей. Как заявило после его ареста ФБР, американские специалисты по киберпреступности следили за Винником в течение года. Ему вменяют в вину отмывание примерно четырех миллиардов долларов через одну из старейших криптовалютных бирж BTC-e, а также участие в ограблении японской криптовалютной биржи Mt.Gox. Американский суд может дать Виннику до 20 лет лишения свободы.

Генпрокуратура России также требует выдачи Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Между тем в конце прошлого года греческие судьи поддержали экстрадицию Винника в США.

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