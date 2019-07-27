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27.07.2019 04:53
Рубрика: В мире

Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

Текст: Анна Козина (Кванджу)

Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.

По неподтвержденным данным, в этот момент в клубе могли находиться ватерполисты из сборной ЮАР, а также пловцы из команды Болгарии. По свидетельствам очевидцев, якобы есть один погибший.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Международная федерация плавания (ФИНА) выпустила официальное заявление, в котором выразила глубочайшие сожаления по поводу произошедшего. Однако никакой информации о количестве пострадавших и полученных ими травмах не сообщается.

В ночь с 26 на 27 июля в Кванджу шел сильный ливень, что, возможно, и послужило причиной обрушения крыши ночного клуба.

Корреспондент "РГ" связался с президентом Всероссийской федерации плавания (ВФП), членом бюро ФИНА Владимиром Сальниковым. Он подтвердил, что российских пловцов, выступающих на турнире, в клубе не было.

- Наших ребят там не было, - заверил Сальников. - Слышал об этом инциденте. Пока информация на уровне сплетен. Знаю, что два голландца пострадали. Но не сильно, просто ушибы. Тем не менее их доставили в госпиталь.

В мире Восточная Азия Южная Корея Происшествия ЧП Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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