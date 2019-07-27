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Рубрика: В мире

Украинцев возмутил снимок Зеленского с одесского пляжа

Фото: @zelenskiy95 / facebook.com Фото: @zelenskiy95 / facebook.com
Фото: @zelenskiy95 / facebook.com

Украинские пользователи соцсетей возмутились снимком с одесского пляжа, который выставил в своем Facebook президент страны Владимир Зеленский.

Напомним, он опубликовал фотографию, на которой сидит на лежаке посреди пляжа в окружении двух коллег. В подписи он пошутил, что "везде охрана, боевые водолазы", а на заднем фоне "загорают разведчики". И пожелал украинцам хороших выходных.

Однако не всем веселый тон главы государства на отдыхе показался уместным. Некоторые комментарии в соцсетях оказались оскорбительными.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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"В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент […] делает лав де труа на пляже", - написал под снимком в Facebook пользователь Алексей Черняховский.

Елена Гейченко посоветовала Зеленскому приезжать "лучше в Донбасс, в зову боевых действий", а не каждую неделю ездить в Одессу. А Ольга Косинская спросила у президента, "что это за дурной хайп ради хайпа?"

Кстати, пользователи обратили внимание и на шпица, стоящего на лежаке рядом с Зеленским. Некоторые предположили, что он также входит в охрану украинского президента, о которой тот сам пошутил в своем посте

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