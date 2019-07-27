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27.07.2019 10:42
Рубрика: В мире

В аэропорту Кореи задержали пытавшегося сбежать через туалет россиянина

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Трое человек задержаны при попытке сбежать через крышу туалета из зоны вылета Инчхонского международного аэропорта в Сеуле.

Как сообщили в отделении иммиграционной службы аэропорта, 34-летний россиянин, 26-летний узбек и 25-летний гражданин Казахстана попытались въехать на территорию Республики Корея, но их не пустили в страну. По мнению корейских чиновников, трое под видом туристов хотели проникнуть в Корею, чтобы нелегально трудоустроиться. В результате было принято решение отправить их обратно на родину.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Задержанных отправили в специальное помещение, которое предусмотрено для депортируемых в комплексе второго терминала Инчхонского международного аэропорта. Находясь в одной комнате, троица перезнакомилась и решила нелегально пробраться на территорию Южной Кореи, сбежав из аэропорта.

Они ушли в туалет, там вскрыли крышу, взломали перегородку, а затем по вентиляционным шахтам и техническим переходам стали уходить в другое крыло здания аэропорта. В итоге охрана хватилась бежавших и организовала поиски. Всех троих задержала служба безопасности аэропорта, у которой возникли подозрения по поводу внезапно появившихся возле информационной стойки иностранцев. Беглецы смогли дойти до противоположного крыла аэропорта, где и были задержаны. Их в итоге передали сотрудникам Иммиграционной службы, которые вернули их в изолятор для депортируемых.

Напомним, что с 13 на 14 июля иммиграционная служба РК не пустила сразу 26 россиян, которые попытались въехать в Южную Корею. По словам чиновников, все задержанные не смогли объяснить цель своего визита и, скорее всего, под видом туристов хотели попасть в страну, чтобы нелегально работать. 15 июля задержанные вылетели обратно в Россию.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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