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27.07.2019 09:27
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине призвали сохранять традиции антифашизма

Текст: Александр Борисов (Сараево)
27 июля 1941 года на территории современной Боснии и Герцеговины началась партизанская война против фашистских захватчиков и их пособников - усташей, устраивавших откровенный геноцид сербов, которая стала неотъемлемой частью Народно-освободительной войны Югославии.
"Бессмертный полк" в Восточном Сараево. Фото: Александр Борисов "Бессмертный полк" в Восточном Сараево. Фото: Александр Борисов
"Бессмертный полк" в Восточном Сараево. Фото: Александр Борисов

Говоря о тех трагических событиях, министр труда, защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской (входит в состав БиГ) Душко Милунович подчеркнул важность сохранения традиций антифашизма, а также чествования всех жертв Второй мировой войны. "В этот день (27 июля 1941 года) сербы восстали, возможно, против наибольшего зла - фашизма и его страшнейшего воплощения  - хорватского усташства", - подчеркнул политик.

Фото: Елена Новоселова
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Следует напомнить, что 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, Политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии обратилось с призывом дать отпор захватчикам и изгнать их со своих земель: "Народы Югославии: сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, македонцы и другие… Настал решающий час. Началась смертельная битва против главных врагов рабочего класса, битва, в которую фашистские преступники сами себя втянули после нападения на Советский Союз, надежду всех трудящихся мира. Драгоценная кровь героического советского народа проливается не только ради спасения социалистических стран, но и для окончательного социального и национального освобождения всего человечества. Таким образом, это и наша война, в которой мы должны жертвовать свои силы и даже жизни…"

Независимое государство Хорватия

В состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. В новом гособразовании на тот момент проживало около 6 млн жителей, из них 2 млн - сербы, а также евреи и цыгане.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

Говоря о концентрационном лагере Ясеновац, нужно понимать его размеры. Так, общая протяженность лагеря была 60 км, а площадь - 240 квадратных километров, что сопоставимо с маленьким европейским государством.

В своем докладе на международной историко-богословской конференции "Православно-католический диалог после Ясеноваца" исследователи Симо Брдар и Славко Брдар написали следующее:

"По примеру своего покровителя, нацистской Германии, и других фашистских режимов, в НГХ для более эффективной "чистки нации" от нежелательных элементов, были основаны концентрационные лагеря. Они предназначались для массового заключения и систематического истребления сербов, евреев, цыган и антифашистов. Созданием, организацией и управлением концентрационными лагерями в НГХ занималась "Усташская служба надзора". Первые лагеря в НГХ были созданы на острове Паг-Слано, на Велебите, около Госпича - Ядовно, и в Боснии, около Травника - Крушчица. Крупными лагерями были Даница в Копривнице, Керестинец, Лобоград, Лепоглава, Ястребарско и Сисак.

Самым большим и самым чудовищным стал концентрационный лагерь Ясеновац, который был создан по образцу лагерей нацистской Германии в августе 1941 года. Этот лагерь являлся главным местом пыток и смертей в НГХ. По ужасам и зверствам, которые совершали в нем усташи, он не имеет аналогов в истории человечества. По масштабам преступлений - это третий концентрационный лагерь в оккупированной Европе (1941-1945) после Аушвица и Треблинки.

Главное место казни ясеновацких лагерей, Доня Градина, находится на правом берегу Савы, напротив местечка Ясеновац, на территории нынешней Республики Сербской.
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В конце апреля 1945 года усташи совершили последнюю резню в Ясеновце, сожгли часть архива и спокойно покинули эту территорию. Народно-освободительная армия Югославии только 2 мая 1945 года вошла в Ясеновац. Поля Ясеновца были завалены трупами, из массовых гробниц повсюду сочилась кровь, как недобродившее вино. Все здания лагеря, кроме сгоревших деревянных конструкций, остались целы. С тех пор начинается период молчания о Ясеновце и стирания следов преступного геноцида усташей.

Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 000 ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей: 500 000 сербов, 40 000 цыган, 33 000 евреев и 127 000 антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 000 были дети младше 12 лет".

Патриарх Сербской православной церкви Ириней, поминая жертв усташского террора, заявлял, что крики детей были слышны тогда и на небе, но не в Загребе и католической церкви, священнослужители которой принимали непосредственное участие в злодеяниях.

"Те, которые должны были проповедовать любовь между народами, мечом и ножом творили преступные дела", - заключил он, добавив, что "продолжается дискуссия об общем количестве жертв, наиболее объективные исследователи считают, что их было больше миллиона".

Между тем

По словам посла РФ в Боснии и Герцеговине Петра Иванцова, прошедшая в этом году в трех городах Республики Сербской (Баня-Лука, Восточное Сараево, Требине) акция "Бессмертный полк" продемонстрировала, что мы знаем наших героев, гордимся ими, помним их! "Сегодня мы отмечаем годовщину Великого праздника - Дня Победы, - подчеркнул 9 мая высокопоставленный дипломат. - Это Великий, прославленный подвигами обычных людей праздник. Это день памяти и скорби, день благодарности всем тем, кто сражался и отдал свои жизни на полях Второй мировой войны. Это наш общий праздник! Мы высоко ценим вклад народов Югославии в совместную борьбу против фашизма! Эта поистине народная борьба внесла важный вклад в нашу общую победу. Эта война не может быть забыта, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб во имя будущего и во имя жизни!"

В своем обращении к гражданам председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик назвал День победы самым значительным и светлым днем в истории человечества, когда был сломлен хребет фашизму и нацизму - крупнейшим идеологическим угрозам в истории. "Вторая мировая война - это мрачнейший период в истории человечества, в ходе которого жизни лишились свыше 50 миллионов человек. Отмечая День победы, мы отдаем дань памяти всем жертвам антифашистской борьбы, которые свои жизни положили для создания лучшего, более справедливого и толерантного человечества", - напомнил политик.

В мире Европа Босния и Герцеговина Вторая мировая война
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