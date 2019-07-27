В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса

Штаб операции объединенных сил принял решение вывести подразделения нацистского полка "Азов" со своих позиций в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, причиной вывода полка послужил отказ от согласования своих действий с руководством штаба, проводящего спецоперацию в регионе, по вопросам применения оружия.

По некоторым данным, подразделения "Азова" покинут передний край обороны и вернутся в Мариуполь. Решение о выводе полка должно быть утверждено министром внутренних дел Украины Арсен Аваковым и командующим Национальной гвардией Николай Балан.

Между тем на Донбассе истекает первая неделя "хлебного перемирия" для обеспечения уборки урожая, которое началось в ночь на 21 июля в соответствии с договоренностью на встрече Минской контактной группы. Режим тишины предусматривает полное прекращение огня из любых видов вооружений вдоль всей линии разграничения.