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Рубрика: В мире

В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса

Текст: Александр Саможнев

Штаб операции объединенных сил принял решение вывести подразделения нацистского полка "Азов" со своих позиций в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, причиной вывода полка послужил отказ от согласования своих действий с руководством штаба, проводящего спецоперацию в регионе, по вопросам применения оружия.

По некоторым данным, подразделения "Азова" покинут передний край обороны и вернутся в Мариуполь. Решение о выводе полка должно быть утверждено министром внутренних дел Украины Арсен Аваковым и командующим Национальной гвардией Николай Балан.

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Между тем на Донбассе истекает первая неделя "хлебного перемирия" для обеспечения уборки урожая, которое началось в ночь на 21 июля в соответствии с договоренностью на встрече Минской контактной группы. Режим тишины предусматривает полное прекращение огня из любых видов вооружений вдоль всей линии разграничения.

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