Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море

Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море. Об этом сообщается в Twitter компании Interstellar Technologies, которая владеет установкой.

Отметим, что это уже не первый подобный запуск ракеты. В мае были произведены две попытки запуска "МОМО-3", однако они закончились неудачно.

В компании уточнили, что малогабаритная ракета "МОМО-4" достигает в длину 10 метров.

Ранее "РГ" сообщала, что власти Ирана провели испытания баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 960 километров и упала в пустыне недалеко от Тегерана.