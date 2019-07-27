В Киеве прошел крестный ход Московского патриархата

Крестный ход с мощами святых и чудотворными иконами прошел на Украине по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. В мероприятии приняли участие более 300 тысяч верующих.

"Я желаю всем, здоровья, счастья, божьего благословения, чтобы мы все помнили, что являемся православными христианами, наследниками святого князя Владимира, который, приняв христианскую веру, поменял свою жизнь", - напутствовал верующих и духовенство предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

В субботу митрополит Онуфрий провел торжественный молебен за мир на Владимирской горке. На месте были приняты повышенные меры безопасности. Со всех сторон территорию оцепили правоохранители, которые проверяли всех желающих пройти на мероприятие.

Специально к годовщине в Киев доставили мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы. Святыни будут доступны для поклонения в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских всю ночь.

Наблюдатели отмечают, что впервые за много лет никто не препятствовал верующим приехать в Киев со всей страны на крестный ход. В столице ограничили движение и внесли временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. В центре Киева было много нарядов полиции.

О планах провести свой крестный ход заявила также и неканоническая православная церковь Украины (ПЦУ). Ее сторонники соберутся на празднование в воскресенье, ход возглавит митрополит Епифаний.