В Словении почтили память русских солдат

В Москве установят монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн. Об этом во время мемориальных торжеств у Русской часовни под перевалом Вршич в Словении сообщил руководитель межправительственной комиссии, глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Памятник в российской столице станет еще одним подтверждением того, что народы двух стран готовы продолжать строить будущее вместе и не собираются переписывать историю, подчеркнул Носков.

Русская часовня близ курортного городка Краньска Гора - мемориал, посвященный памяти российских воинов, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны. Памятник расположен на одном из склонов Юлийских Альп на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

В годы Первой мировой войны Краньска Гора (там находилась конечная станция австрийской железной дороги) была крупным перевалочным пунктом для подвоза боеприпасов, техники и войск на австро-итальянский фронт. Исходя из военных нужд, австрийским командованием было принято решение о строительстве дороги через Вршич. Уже в июле 1915 года вблизи города Краньска Гора был организован лагерь для русских военнопленных, руками которых строилась дорога через перевал.

12 марта 1916 году одну из групп русских военнопленных, расчищавших дорогу, вместе с их австрийскими охранниками завалила снежная лавина. По некоторым данным, она унесла жизни более 300 человек. Всего же за время существования лагеря (1915-1917 годы) от тяжелого труда и голода там погибло около 10 тысяч русских военнопленных.

В память о погибших под лавиной товарищах солдаты в 1916-м построили вблизи своих временных бараков небольшую деревянную часовню. В 1920 годы дорогу через перевал Вршич реконструировали, останки захороненных вдоль нее военнопленных перезахоронили в братской могиле близ часовни, над которой в 1930-х годах был установлен небольшой пирамидальный обелиск с надписью "Сынамъ России".

В эти годы у часовни в конце июля стали собираться русские эмигранты со всей тогдашней Югославии, чтобы почтить память своих соотечественников. После того, как Словения в 1991 году обрела независимость, инициативная группа представителей словенской общественности, ставшая затем ядром образованного в 1996 году Общества дружбы "Словения-Россия", начала ежегодно проводить у Русской часовни в последнее воскресенье июля встречи россиян и словенцев: политиков, деловых людей, представителей общественных организаций и церкви, деятелей культуры.

В 2006 году в преддверии 90-летнего юбилея Русской часовни словенские власти приняли решение о наименовании шоссе, ведущего из города Краньска Гора мимо Русской часовни к перевалу Вршич, "Русской дорогой". В 2016 году в мероприятиях к 100-летию часовни принял участие президент России Владимир Путин.

В нынешнем году в числе участников торжественной церемонии были президент Республики Словения Борут Пахор, премьер Марьян Шарец, председатель Государственного Собрания Деян Жидан, мэр города Краньска гора Янез Хроват. Звучали гимны двух стран, представители российской и словенской делегаций к братской могиле российских военнопленных

"Сегодня мы снова по многолетней традиции собрались у Русской часовни, чтобы почтить память военнопленных, погибших в годы Первой мировой войны - войны страшной, войны разрушительной, войны, унесшей миллионы жизней, - сказал Константин Носков. - К сожалению, эта война стала предтечей еще более страшной катастрофы для человечества - Второй мировой войны. С тех пор прошло много десятилетий, но, увы, до сих пор не утихают попытки переписать историю".

Русская часовня у перевала Вршич - это фундамент нашей памяти, который больше 100 лет бережно хранили наши предки, напомнил Носков.



Уже в ближайшее время, по словам Носкова, появится еще один символ дружбы и партнерства между народами двух стран.

"Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн. Памятник будет стоять в Парке Победы на Поклонной горе - в месте, куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн", - уточнил министр.

Наша историческая память - залог сохранения мира и не только на пережившем многое европейском континенте, но и во всем мире, добавил он.

Русская часовня стала чем-то большим, чем место памяти и символ дружбы народов России и Словении. Она стала частью нашего нравственного долга обеспечить мир для будущих поколений, отметил в свою очередь Деян Жидан.

"Сегодня мир меняется с невообразимой скоростью. Глобальные явления оказывают влияние на динамику конфликтов в мире, требуя от нас новых ответов и согласованных действий, - сказал Жидан. - Мы не можем более позволить себе такое поведение на международной арене, которое вело бы к раздору. У нас общие вызовы, общая судьба и общие надежды на будущее. Я искренне верю, что все проблемы можно решить, если поддерживать диалог и ответственно подходить к своим действиям. Россия и Словения, должны продолжить формировать совместное будущее, для которого будут характерны благосостояние и прогресс".