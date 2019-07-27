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Рубрика: В мире

Во Франции призвали Трампа не смешивать цифровой налог и санкции на вино

Текст: Максим Макарычев

В субботу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция продолжит взимать налоги с доходов крупных технологических компаний, и призвал Соединенные Штаты не вводить торговые тарифы на вино.

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Ле Мэр, отмечает Reuters, таким образом, ответил на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа обложить налогом французские вина в ответ на налог на цифровые услуги иностранных фирм во Франции. По мнению главы Белого дома, данный налог несправедливо нацелен на американские компании. Трамп раскритиковал, по его словам, "глупое решение" президента Франции Эмманюэля Макрона и предупредил, что его администрация объявит "о существенных ответных действиях". "Они не должны были этого делать, - заявил Трамп в пятницу. - Я сказал ему (Макрону): "Не делай этого, потому что если ты сделаешь это, я собираюсь обложить налогом твоё вино".

"В наших интересах иметь справедливый цифровой налог, - сказал в свою очередь Ле Мэр, обращаясь к главе Белого дома. - Пожалуйста, не смешивайте эти два вопроса. Ключевая проблема сейчас заключается в том, как нам достичь консенсуса в отношении справедливого налогообложения цифровой деятельности".

Французский министр также особо отметил, что данный налог не нацелен исключительно на американские фирмы. "У нас нет особого желания ориентироваться исключительно на американские компании, - сказал Ле Мэр. - Американские, европейские или китайские транснациональные корпорации ведут цифровую деятельность, иногда без физического присутствия на нашей территории, и платят мало или вообще не платят налоги. Эта ситуация неприемлема, и в наших общих интересах добиться справедливого налогообложения цифровой деятельности в мире".

В заключении Лэ Мэр дал понять, что Париж намерен обсудить данный вопрос со своими партнерами на саммите G7, который пройдет в конце августа. "Мы хотим, чтобы с настоящего момента и до конца августа - главы государств G7 в Биаррице - пришли к соглашению", - сообщил министр финансов Франции.

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Напомним, что две недели назад французский сенат принял так называемый "закон Гафа" и утвердил трехпроцентный налог, который будет применяться к доходам от цифровых услуг, полученных во Франции иностранными компаниями с годовым доходом в этой стране более 25 миллионов евро и 750 миллионов евро прибыли, полученной по всему миру. Речь идет о доходах за целевую онлайн-рекламу, продажу данных в рекламных целях и привязку интернет-пользователей к цифровым платформам этих компаний. Другие страны Европейского союза, в том числе Австрия, Великобритания, Испания и Италия, также объявили о планах по введению собственных цифровых налогов.

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Франсуа Лабе, президент межпрофессиональной ассоциации виноделов Бургундии сообщил в субботу на Franceinfo о тревоге винодельческой отрасли в Бургундии, а также об опасении за потерю рабочих мест, если такие угрозы будут реализованы. "Американский рынок является важным для нас: для Бургундии он составляет 25% ее экспорта. Это около 20 миллионов бутылок, экспортируемых каждый год. Это первый экспортный рынок для нас, второй - Великобритания, третий - Япония", - заявил винодел, добавив, что в этой отрасли в Бургундии заняты около 40 тысяч человек на 400 предприятиях.

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