Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Руководитель МВД Арсений Аваков получил на этот счет соответствующее распоряжение.

Поводом для такого решения стало видео в социальных сетях, на котором Глуховеря вызывает подразделение специального назначения для задержания патрульных полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Бойцы доставили патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними "разъяснительную" беседу.

Время безнаказанности для чиновников "навсегда прошло", прокомментировал ситуацию Зеленский.