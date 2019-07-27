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27.07.2019 22:15
Рубрика: В мире

Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Руководитель МВД Арсений Аваков получил на этот счет соответствующее распоряжение.

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Поводом для такого решения стало видео в социальных сетях, на котором Глуховеря вызывает подразделение специального назначения для задержания патрульных полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Бойцы доставили патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними "разъяснительную" беседу.

Время безнаказанности для чиновников "навсегда прошло", прокомментировал ситуацию Зеленский. 

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