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Рубрика: В мире

Землетрясения на Филиппинах стали причиной гибели восьми человек

Сразу три сильных землетрясения произошли на Филиппинских островах. Сейсмособытия унесли жизни восьми человек.

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в Греции

Сначала на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере страны произошло землетрясение магнитудой 5,4. Около трех часов спустя там же произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9. За ним последовало землетрясение магнитудой 5,7.

Как сообщает Rappler, в результате подземных толчков произошли повреждения домов и некоторых конструкций. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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