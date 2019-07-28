28 июля 1914 года, ровно 105 лет назад, началась Первая мировая война, ставшая одной из наиболее кровопролитных и масштабных в человеческой истории. Поводом для чудовищной трагедии послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, совершенное в Сараево 28 июня 1914 года сербом Гаврило Принципом из организации "Молодая Босния".

Памятник Гаврило Принципу в Восточном Сараево. Фото: Александр Борисов

Между тем вся история обозначенного теракта до сих пор вызывает ряд вопросов у специалистов. Почему следствие велось столь поспешно? Почему не была прервана поездка наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда по Сараево и не изменена программа его визита после ранее совершенного в этот же день покушения (в кортеж бросили бомбу, она взорвалась, но высокопоставленные супруги не пострадали)? Можно ли поверить в то, что шофер случайно заблудился в городе, доставив эрцгерцога именно к тому кафе, где скучал Гаврило Принцип.

Многие историки считают, что в Первой мировой войне были заинтересованы определенные круги в Великобритании, желавшие военного столкновения континентальных держав и их ослабления. При этом Англия всеми силами подталкивала Германию и ее союзника Австро-Венгрию к началу беспрецедентного кровопролития.

Так, академик Международной академии наук, историк Андрей Фурсов открыто заявляет о том, что целью Первой мировой войны являлся развал, прежде всего, Российской империи, причем, хитрым способом - Россия и Германия должны были уничтожить друг друга в ходе этой бойни. "Главным организатором Первой мировой была часть британского правящего слоя и их подельники из Соединенных Штатов Америки - англо-американский истеблишмент, - подчеркивает исследователь. - И неслучайно Федеральная резервная система была создана в 1913 году, за год до начала Первой мировой войны, чтобы профинансировать ее и на ней нажиться. А готовить российско-германскую схватку британцы начали в самом конце 1880-х годов".

Ученый также обращает внимание на то, что когда мы говорим о Первой мировой войне, то следует говорить о Большой войне ХХ века, которая началась в 1913 году с создания Федеральной резервной системы и закончилась в 1991 году разрушением Советского Союза. "Задачами и Первой, и Второй мировых войн было сокрушение России, - указывает он. - Можно сказать так, что в ходе Первой мировой войны родился ХХ век".