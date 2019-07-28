Американец Макс Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй победил своего соотечественника Фрэнки Эдгара в поединке за звание чемпиона в полулегком весе (до 66 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, прошедшем в канадском Эдмонтоне.

Бой продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Макс доминировал на протяжении всего поединка. Его оппонент порой отвечал хорошими панчами, но все же Холлоуэй вел бой и заслуженно выиграл.

Титул чемпиона в полулегком весе Макс завоевал в июне 2017 года, нокаутировав бразильца Жозе Алду. Позднее американец дважды защитил титул. Всего в профессиональной карьере Холлоуэй провел 25 поединков, победив в 21-м и потерпев четыре поражения.