На чемпионате мира по плаванию в южнокорейском Кванджу сборная России превзошла результат, показанный два года назад в Будапеште. Десять медалей, в том числе три золотых стали тогда ориентиром для новейшей истории нашей команды.

Не соскочи у мирового рекордсмена Климента Колесникова нога на старте "полтинника" на спине в заключительный день турнира, могли дотянуть и до четырех побед как на ЧМ-1994 в Риме.

Но без каких-либо оговорок выступление российских пловцов получилось успешным. Они завоевали 16 медалей: три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.

Все три "золота" упали в копилку в один день, когда Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков поймали волну, причем Чупков на 200 м брассом установил новый рекорд мира (2.06,12). Хороших цифр на этом ЧМ вообще было много. Ефимова, например, собрала полный комплект медалей и стала шестикратной чемпионкой мира, сравнявшись по количеству золотых наград с Александром Поповым. С его именем связано и еще одно достижение. Впервые с 2003 года, когда побеждал Попов, стараниями Владислава Гринева у нас появилась медаль на стометровке кролем.

Итоги турнира специально для "РГ" подвел еще один титулованный российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, а теперь спортивный комментатор Денис Панкратов.

Денис, какая из наших побед была для вас самой яркой?

Денис Панкратов: Мне нравятся победы за явным преимуществом. В отсутствие американки Лилли Кинг (она была дисквалифицирована в предварительном заплыве за нарушение правил прохождения поворота. - Прим. авт.) 2,5 секунды своим соперницам привезла Юля Ефимова. Казалось бы, никого рядом нет. Но это не так. Вернется Кинг. Прибавит Татьяна Шунмейкер из ЮАР. Ефимовой пришлось постараться, чтобы обогнать ее в полуфинале. В нашей сборной подрастет юниорка Евгения Чикунова, которая обыгрывала Юлю на внутреннем отборе. Вот эта четверка будет бороться на Олимпиаде в Токио. Кроме того, уверен, еще не сказали последнего слова британки. Для японок это будут домашние Игры. А кому проиграла Юля в Рио? Риэ Канэто.

Мировой рекорд Чупкова впечатлил?

Денис Панкратов: Честно говоря, мне не очень понравилось, как Антон разложился по дистанции. Я считаю, что это уже неуважение к сопернику верить, что ты можешь на последнем "полтиннике" отыграть 2 секунды у человека, который идет на рекорд мира. Это пижонство. Я не хотел бы этого увидеть в финале Олимпиады. Хотел бы нормальную размеренную работу, как это было у Рылова на 200 м на спине. Если бы Чупков плыл нормальной раскладкой, а не издевался над зрителями, тренером, комментаторами и всем остальным миром, его результат был бы в районе 2,05. И он позволял бы говорить об огромном преимуществе. С другой стороны, эти секунды могли бы расхолодить самого Антона.

По словам Дениса Панкратова, чемпионат мира в корейском Кванджу - это конкретная репетиция перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио

Ребята из серебряной эстафеты 4х200 м говорили о том, что их медаль затерялась на фоне трех золотых. О каком "серебре" вы бы не хотели забыть?

Денис Панкратов: Конечно, это "серебро" Андрея Минакова на 100 м баттерфляем. Парню всего 17 лет. У него простой человеческий рост продолжается, только за счет этого можно прибавлять в результатах. Еще не известно, уползет ли от него автор нового мирового рекорда Калеб Дрессел. Мне даже немного боязно за самого Андрея. В таком возрасте получить такие результаты - как в плане медалей, так и скоростей - опасно с точки зрения звездной болезни. Надеюсь, сия чаша его минует. Тогда он сможет переплюнуть любые достижения Дрессела. Просто не вижу его предела. Не удивлюсь цифрам 48, даже 47 секунд. Может, сейчас это звучит глупо. Но по факту 49,5 никто себе не мог представить. А мы их только что увидели.

В Кванджу вообще много рекордов побито. Пришло их время?

Денис Панкратов: Просто появились пацаны, которые не признают авторитетов, не признают тех скоростей, с которыми жили мы. В наше время все было довольно регламентировано. Рекорд мира считался чем-то из ряда вон выходящим. Ребята живут на рекордных скоростях. Для них это просто вызов судьбы, который они принимают. Еще год назад было понятно, что венгр Криштоф Милак будет атаковать рекорд мира на 200 м баттерфляем. Что касается Дрессела, то мы его видели в Будапеште-2017, и тогда уже говорили, что это второй Фелпс. Причем он спринтерскими дисциплинами может набрать большее количество медалей, чем его знаменитый соотечественник. Поколение такое. Ребята торопятся жить.

16 медалей завоевали на чемпионате мира в Корее наши пловцы. Из них три награды высшего достоинства

Если считать медали, то выступление сборной на ЧМ можно признать успешным. А с олимпийскими перспективами все в порядке?

Денис Панкратов: Чемпионаты мира можно делить на две категории. Те, что проходят сразу после Игр, скорее для просмотра молодежи. А такие, как ЧМ в Кванджу, - это конкретная репетиция перед Олимпиадой. Понятно, что корректировки будут большие. Но картинка уже неплохо просматривается. Но есть вот какой момент. Раньше от российских пловцов медалей особо не ждали. Это снимало ответственность. Сейчас наши ребята столкнутся с большим ажиотажем. Вспомним к тому же о проблемах в легкой атлетике. В этом свете популярность и ценность медалей пловцов увеличиваются. Придется выдерживать давление. Ефимову, Рылова, Чупкова будут на части раздирать журналисты и начальники. Это тяжело. И здесь я бы сказал: на следующий год в более выигрышной ситуации окажутся те, кто сейчас немного не добрал. Как Климент Колесников. Они знают, что они сильные, что работа сделана, и будут стремиться реализовать себя.