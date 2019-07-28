Диспансеризацию можно пройти в отпуске и командировке

Диспансеризация может быть пройдена как в медицинской организации, к которой человек прикреплен, так и в любой другой медорганизации без привязки к региону, в том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке. Об этом рассказала в интервью " РГ" председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко. И добавила: ограничений нет.

Другое дело, что при прохождении диспансеризации не в родной поликлинике, человеку нужно будет забрать результаты обследования и привезти их своему участковому терапевту.

"Мы призываем не относиться к диспансеризации формально. Ее нужно проходить для того, чтобы помочь человеку справиться с болезнью на ранней стадии, если она у него выявится", - сказала она.

Полностью интервью председателя Федерального фонда ОМС Натальи Стадченко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".