Ефимова, Рылов и Колесников остались без золота

Сборная России по плаванию выиграла еще три медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Серебро досталось Евгению Рылову, бронзу завоевали Юлия Ефимова и Климент Колесников.

В мужском финале на дистанции 50 м на спине россияне были в числе главных претендентов на успех. Климент Колесников в полуфинале ощутимо опередил всех конкурентов, что давало надежды на очередное золото. Однако заплыв сложился не так, как хотелось бы российским болельщикам.

Золотую медаль выиграл южноафриканец Зейн Уодделл, показавший результат 24,43 сек. Рылов финишировал вторым, проиграв всего 0,06, на 0,02 от партнера по команде отстал Колесников.

В финальном заплыве на 50 м брассом у женщин победила американка Лилли Кинг - 29,84 сек. Второй к финишу приплыла Бенедетта Пилато - 30,00 сек., россиянка Юлия Ефимова стала третьей - 30,15 сек.