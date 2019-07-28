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Рубрика: Экономика

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Текст: Ольга Игнатова
За последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

Фото: iStock
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"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", - отмечает Егорова. Предпосылки к этому эксперт видит в следующем.

Прежде всего Росстат фиксирует сокращение в семь раз доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума. Таких сегодня в России не более трех процентов. "Связано это с тем, что в середине прошлого года величина минимального размера оплаты труда была приравнена к прожиточному минимуму", - уточняет Егорова.

Второй значимый фактор - увеличение промышленного производства, в частности, в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и некоторых других.  Соответственно, повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла и заработная плата.

Фото: iStock
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"Также необходимо отметить и положительную тенденцию на рынке труда - наблюдается исторически минимальный уровень безработицы. На рынке труда в настоящее время складывается такая ситуация, что приток молодой рабочей силы только начинается (из-за "демографической ямы" конца 2000-х годов). Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что, в свою очередь, может привести к росту заработной платы", - говорит Елена Егорова.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

Экономика Работа Зарплата Правительство Росстат
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