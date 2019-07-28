ФБР назначило награду за "розовую бандитку"

В США злоумышленница за последние восемь дней ограбила четыре банка. В двух случаях она имела при себе розовую сумочку, за что ФБР прозвало ее "розовой бандиткой".

Кроме того, бюро назначило награду за информацию о молодой женщине - 10 тысяч долларов, сообщает Fox News.

Ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр, Северная Каролина. Преступница подходила к банковскому окошку и показывала сотруднику записку с требованием выдать деньги.

Сумма награбленного не уточняется.