Глава МИД Суринама встретила Лаврова в платке, подаренном ей в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе латиноамериканского турне посетил с официальным визитом Суринам, где провел переговоры со своей коллегой Илдис Деборой Поллак-Бигли, а также с президентом Суринама Дезире Делано Баутерсе и вице-президентом Майклом Ашвином Адхином. Это первый визит главы МИД РФ в Суринам.

Госпожа Поллак-Бигли встретилась с Лавровым в накинутом на плечи павлово-посадском цветастом платке, который был подарен ей МИД РФ во время ее визита в Москву два года назад.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, переговоры в столице Суринама, Парамарибо, прошли на редкость успешно. Стороны обсудили перспективы развития бизнес-отношений двух стран, экономическое сотрудничество, в том числе сельскохозяйственное. Например, по словам Лаврова, для Парамарибо интересны поставки пшеницы из России. Кроме того, на встрече с вице-президентом Суринама были обсуждены конкретные предложения. В частности, запланировано подготовить визит в Россию делегации суринамских деловых кругов, поездка должна состояться под эгидой торгово-промышленной палаты. Кроме того, Россия планирует увеличить число квот для студентов из Суринама в наших вузах, в том числе в Дипломатической академии МИД РФ. Речь шла и о возможностях подготовки сотрудников суринамских сил правопорядка в учебных заведениях МВД РФ в России, а также в региональных центрах российского министерства внутренних дел в Никарагуа и Перу Москва, кроме того, будет продолжать помогать Суринаму по медицинской линии. В частности, в две больницы страны уже поставлены перинатальное оборудование и аппарат для искусственной вентиляции легких.

Судя по высказываниям суринамских руководителей, они рассчитывают, что Суринам может стать хабом для России в Карибском регионе, а также - привлечь российских туристов. Насколько, впрочем, реально последнее - сказать сложно, далекий Суринам не очень известен в нашей стране.

На что Сергей Лавров особенно обратил внимание - так это на схожесть позиций Москвы и Парамарибо в отношении мировых проблем. Обе стороны убеждены в необходимости сохранения выстроенной после войны мировой политической системы и к мировой безопасности. Также, отметил министр, "у нас единые позиции по ситуации в регионе, в том числе по ситуации в Венесуэле", где пути выхода из кризиса должны быть найдены путем диалога всех заинтересованных сторон внутри страны.

Также есть "обоюдная заинтересованность" наращивать сотрудничество между CELAC (Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и Россией", подчеркнул Лавров.

Нынешнее турне главы МИД РФ, в ходе которого он посетил Кубу, Бразилию и Суринам, направлено на укрепление связей Москвы и регионов Карибского моря и Латинской Америки. В ходе поездки Лавров также принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, где встретился со своими коллегами из Бразилии, Индии, КНР и ЮАР.