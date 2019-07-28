Интервью Путина каналу Fox News номинировано на "Эмми"

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News претендует на получение премии "Эмми".

Разговор с Владимиром Путиным номинирован на получение награды за "Выдающееся интервью в прямом эфире", сообщается на официальном сайте Национальной академии телевизионных наук и искусств.

Напомним, что интервью журналисту Fox News Крису Уоллесу Владимир Путин дал в 2018 году в Хельсинки. Тогда он в частности призвал не делать отношения между Москвой и США заложником внутриполитической борьбы.

В категории за лучшее интервью без монтажа на награду также претендуют беседы журналистов с действующим директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом, а также представителями Национальной стрелковой ассоциации США после стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида).

В числе претендентов на премию в других номинациях серия репортажей журналистов MSNBC из России, а также опубликованный на сайте газеты The New York Times фильм о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы.