Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео

Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО. Тест прошел на острове Кодьяк на Аляске и признан успешным.

Заатмосферный перехватчик Arrow 3 - компонент многоуровневой противоракетной обороны Израиля, - был доставлен на Аляску транспортным самолетом. В качестве цели использовалась ракета-мишень, летевшая по баллистической траектории. Израильский боеприпас наводился на нее радаром AN/TPY-2 американского комплекса ПРО THAAD. Несмотря на то, что радар не входит в состав израильской системы, испытания прошли успешно: Arrow 3 уничтожила цель прямым попаданием за пределами атмосферы.

В систем ПРО Израиля ракеты семейства Arrow отвечают за перехват баллистических ракет средней дальности. Радары системы контролируют небо над 80 процентами территории страны, зона перехвата при этом в два раза меньше. Комплекс может одновременно отслеживать и сопровождать 12 баллистических целей, наводя на одну из них две ракеты-перехватчика.

Для лучшей маневренности противоракета Arrow 3 оснащена двигателем с отклоняемым вектором тяги. Треть компонентов перехватчика произведена в США. Кроме того, ракета сопряжена с размещенным на юге Израиля американским радаром AN/TPY-2.