29 июля матчем "Рубин" - "Ахмат" завершится программа третьего тура российской Премьер-лиги. Центральным событием выходных стало столичное дерби ЦСКА - "Локомотив", завершившееся в воскресенье поздно вечером. Но и без него в этом туре было много интересного.

В Саранске, где своих соперников принимает дебютант Премьер-лиги "Тамбов", первое поражение в чемпионате потерпел московский "Спартак" - 0:2. Статистика матча может ввести в заблуждение: мол, "красно-белым" в субботу не везло. Четыре раза мяч после ударов гостей попадал в каркас тамбовских ворот. Но не стоит слепо полагаться на эту цифру. "Спартак" в Саранске был отчаянно плох.

Бесконечный контроль мяча подопечными Олега Кононова, как правило, заканчивался прямолинейными наскоками, которые тамбовская защита хладнокровно отбивала (10 заблокированных ударов). Те самые удары в штанги и перекладины были скорее следствием индивидуального мастерства футболистов, а не командных действий.

При этом сам "Спартак" несколько раз проваливался в обороне. Второй гол хозяев стал следствием одной из таких ошибок. Неудивительно, что после него главный тренер "красно-белых" Олег Кононов услышал с гостевого сектора нелицеприятную кричалку в свой адрес: "Уходи, пиджак!" (Пиджак - прозвище Кононова в фанатской среде. - Прим. "РГ"). Реакция болельщиков не была спонтанной. Кононова спартаковская торсида недолюбливает еще с прошлого сезона. Забавно, что на матч с "Тамбовом" наставник москвичей вышел без пиджака, зато этот предмет одежды был в ассортименте представлен на гостевом секторе.

Понятно, что поражение от дебютанта популярности Кононову не добавило. Но добровольно покидать свой пост Олег Георгиевич похоже не собирается.

- Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал, - взял на себя ответственность за поражение Кононов. - Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.

За наставника вступились и футболисты. "Мы вместе со своим тренером", - подчеркнул, в частности, Самуэль Жиго. Клуб, судя по всему, также пока на стороне Кононова. После матча "Спартак" выступил с анализом спорных судейских решений. Выглядело это несколько комично, учитывая тот факт, что не в последнюю очередь благодаря ошибкам рефери "красно-белым" удалось взять очки в предыдущих двух турах.

Союзником Кононова выступил и его тамбовский коллега Артур Григорян, которому в последнее время тоже доставалось от критиков.

- Все ругают "Спартак", это команда, за которую болеет полстраны. Очень непростая... - отметил Григорян. - С огромным уважением отношусь к Кононову, топ-тренер по российским меркам, доказал это, работая в России и Беларуси. Многие считают его слишком интеллигентным, но никто не знает, какой силы его характер. Если в ближайшее время клуб ничего не будет менять - Кононов станет выдающимся тренером.

Ну а пока работа самого Григоряна в нынешнем сезоне выглядит более убедительно. У "Тамбова" был сложнейший старт: до "Спартака" он играл с "Зенитом" и "Локомотивом" и, несмотря на поражения с одинаковым счетом 1:2, в обоих случаях новичок выглядел очень достойно. И первую победу в Премьер-лиге заслужил.

У другого дебютанта адаптация к элите происходит сложнее. "Сочи" потерпел уже третье и самое тяжелое поражение от "Краснодара" - 0:3. У победителей блеснули воспитанники клуба. Дублем отметился Иван Игнатьев, а Магомед-Шапи Сулейманов забил божественный по красоте гол, закрутив мяч с разворота в "девятку". С учетом того, что не за горами матчи лигочемпионской квалификации против португальского "Порту", форма "Краснодара" вызывает оптимизм.

После ударов игроков "Спартака" мяч четыре раза попадал в каркас тамбовских ворот

Отдельно отметим пятничную победу московского "Динамо" над "Уралом" - 2:0. Это первая виктория "бело-голубых" на домашнем стадионе Льва Яшина после его реконструкции.

А вот "Зенит", гостевой матч которого против "Оренбурга", открывал воскресную программу, добился уже третьей победы (2:0) и единолично возглавил турнирную таблицу с 9 очками. Больше без потерь не обошелся никто. Ну а игра в Оренбурге войдет в историю. Форвард питерцев Сердар Азмун после ошибки хозяев забил уже на 11-й секунде встречи. Это самый быстрый гол в чемпионатах России.

Еще один воскресный матч "Арсенал" - "Ростов" закончился уже после подписания номера "РГ" в печать.

Статистика

"Динамо" - "Урал" - 2:0. Голы: Юсупов, 16; Панченко, 31.

"Уфа" - "Крылья Советов" - 2:1. Голы: Фомин, 21; Аликин, 33 - Мияйлович, 25.

"Тамбов" - "Спартак" - 2:0. Голы: Гогуа, 29; Таказов, 69.

"Краснодар" - "Сочи" - 3:0. Голы: Игнатьев, 14, 42; Сулейманов, 80.

"Оренбург" - "Зенит" - 0:2. Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (с пенальти)