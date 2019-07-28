Банк России снова снизил ключевую ставку, такое решение принимается уже на втором заседании подряд. Вероятность того, что регулятор опустит ставку и на следующем заседании в начале сентября, судя по быстрому приближению инфляции к цели ЦБ, возрастает. Снижение стоимости денег в экономике заметнее остальных видов кредитования скажется на процентах по ссудам юрлицам и ипотеке, также продолжат "дешеветь" банковские вклады в рублях.

ЦБ снизил в пятницу ключевую ставку с тем же шагом, что в июне - 0,25 процентных пункта. Теперь она составляет 7,25 процента. Таким образом, Банк России вернулся к тому же значению ставки, с которого начинал ее повышение осенью прошлого года.

Первоочередная причина снижения ключевой ­ставки - продолжающееся замедление инфляции. ­Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7 процента (с 5,1 процента в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6 процента, указал ЦБ в итоговом релизе. Цель Банка России по ­инфляции формулируется как "вблизи 4 процентов", ее он рассчитывает достичь в начале 2020 года.

В ЦБ отмечают, что сейчас инфляцию сдерживает динамика потребительского спроса. Также велико сдерживающее влияние и временных факторов - это укрепление рубля и более ранее поступление на рынки дешевых свежих овощей и фруктов в этом году благодаря теплой погоде в начале лета.

Вкладчики становятся чувствительнее к снижению доходности рублевых депозитов и могут переключиться на валютные

При этом Банк России указал, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Но значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, считают в ЦБ.

Внешние факторы, которые могут повлиять на инфляцию, - это сохраняющиеся риски замедления роста мировой экономики (в том числе торговые войны), геополитика и нестабильность на нефтяном рынке, перечисляет ЦБ. При этом значимое влияние на динамику инфляции может оказать и российская бюджетная политика. Так, догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии этого года (вероятно, в связи с финансированием нацпроектов) может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 - начале 2020 года. В дальнейшем повышательное давление на инфляцию могут оказать возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7 процентов ВВП, считают в Банке России.

ЦБ сохранил в релизе фразу о том, что допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике (пока ЦБ понимает под этим ставку 6-7 процентов) может состояться в первой половине 2020 года, отмечает регулятор. С учетом слабой экономической динамики и сохранения инфляционных рисков в конце года очередное снижение ключевой ставки с высокой вероятностью будет проведено на заседании в сентябре или в октябре, считает старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

ЦБ на следующем заседании 6 сентября может пересмотреть прогноз инфляции на конец 2019 года в меньшую сторону с текущих 4,2-4,7 процента до 4-4,5 процента, оно может быть подходящим моментом для очередного снижения ставки, говорит директор, экономист по России и СНГ инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец. По ее мнению, потенциальных причин для переноса снижения ставки на октябрь может быть две - пауза для оценки влияния на инфляцию урожая 2019 года и новости по изменению бюджетной политики. На конец года ключевая ставка может составить 6,75 процента, в 2020 году - 6,25 процента, прогнозирует Донец.

По мнению экономистов "ВТБ Капитала" Александра Исакова и Родиона Латыпова, Банк России уже не так уверен в том, что в I квартале 2020 года инфляция составит именно 4 процента. Учитывая недавнюю инфляционную статистику и эффект высокой базы, годовая инфляция к этому времени опустится ближе к 3,5 процента. Тогда же могут возобновиться и дискуссии по поводу значения реальной равновесной ставки в России, считают в "ВТБ Капитале".

Нынешнее снижение ключевой ставки окажет влияние на динамику ставок по банковским продуктам, указывает Петроневич. По его словам, снижение кредитных процентных ставок затронет самых надежных заемщиков - юрлиц, а также ставки по ипотеке. Ставки для более рискованных заемщиков могут остаться без значительных изменений.

Банки будут вынуждены проводить и более взвешенную политику по ставкам рублевых депозитов, говорит Петроневич. В условиях сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий и снижения разницы между ставками в рублях и валюте население становится все более чувствительным к снижению рублевой доходности и переключается на депозиты в валюте, констатирует он.