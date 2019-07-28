Климент Колесников: Профукал золото чемпионата мира

Рекордсмен мира на "полтиннике" на спине Климент Колесников, который с первым временем пробился в финал чемпионата мира на этой дистанции, в итоге остался с бронзой.

Колесников, который на несколько недель выбыл из тренировочного процесса из-за проблем со здоровьем, потерял в функциональной подготовке, поэтому не смог побороться за медали на дистанциях 100 и 200 м на спине. Однако скорости у него остались. Так что заплыв на 50 м - был последним шансом завоевать золото. Но финал не задался с самого начала.

Климент, что случилось на старте?

Климент Колесников: Просто нога соскочила на старте. Не знаю, почему это произошло. Вроде все в порядке было. А тут, бац: нога соскакивает и все. Когда на старте на чемпионате мира такое происходит, адреналин зашкаливает, начинаешь молотить воду. Доволен, что в этой ситуации взял бронзу.

Может, перенервничал?

Климент Колесников: Нет, расслабленно вышел, как обычно, без задних мыслей. Но профукал золото. Что скажешь. Надо работать над стартом. Понимал, что могу бороться за первое место. Обидно, что так произошло.