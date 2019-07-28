Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал третьим на этапе чемпионата "Формулы-1" в Германии. Выше него на пьедестале оказались только голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), выигравший гонку, и немец Себастьян Феттель из "Феррари".

Даниил Квят отпраздновал рождение дочки попаданием на пьедестал по итогам Гран-при Германии. Фото: EPA

Такой сумасшедшей и абсолютно непредсказуемой по сюжету гонки в этом сезоне еще не было. Главным фактором стал, конечно же, дождь, зарядивший на трассе в Хоккенхайме с утра в воскресенье. В таких условиях пилотам на новых болидах выступать еще не приходилось. Оказалось, что это то еще испытание.

Организаторы долго не решались отпускать гонщиков на трассу. Болиды сделали несколько прогревочных кругов вместо одного прежде, чем получили отмашку и стартовали.

Для одного из будущих героев дня - Квята начало получилось ужасающим. На старте он был отброшен с 14-й позиции в самый хвост пелотона. "В какой-то момент я было подумал, что дня меня все кончено", - признался Даниил уже после финиша. Кстати, победитель Гран-при Германии Ферстаппен тоже стартовал не очень удачно, потеряв сразу же несколько мест. Но в этот день торопиться отчаиваться не стоило: на трассе ошибались абсолютно все.

До финиша не доехали семь гонщиков, четыре из них ошиблись в управлении и вылетели с трассы. Те, кто остался, тоже в своем большинстве были далеко не безупречны. К примеру, Ферстаппена на одном из участков развернуло на 360 градусов, но он чудом сохранил контроль над болидом. А одним из главных неудачников стал лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". На 30-м круге Льюис пожаловал в боксы без половины носового антикрыла. Механики к визиту гонщика оказались не готовы и трагикомично метались по боксам в поиске нужных шин и деталей. А Хэмилтон потерял массу времени. На этом его злоключения не закончились. Британец получил пятисекундный штраф за нарушение правил, а на 53-м круге его развернуло. В итоге Хэмилтон стал лишь 11-м, не попав в очковую зону.

Одним из тех, кто был практически безупречен на трассе, оказался наш Даня Квят. "Он не допустил ни одной ошибки и провел фантастическую гонку", - восторгался руководитель "Торо Россо" Франц Тост. Плюс наконец-то блестяще сработала команда Квята, вовремя поменяв шины его болида на мягкие ближе к концу гонки. Это решение предопределило прорыв Квята в топ пелотона. Даниил теоретически мог претендовать и на второе место, но на предпоследнем круге его опередил объективно более быстрый Феттель.

Для Квята этот подиум стал третьим после второго места на Гран-при Венгрии-2015 и третьего на Гран-при Китая-2016. А "Торо Россо" и вовсе поднялась на пьедестал всего лишь второй раз за время своего существования.

- Не гонка, а нечто среднее между фильмом ужасов и черной комедией. Потрясающе вернуться на подиум. Нужно отдать должное команде - невероятный успех. Кстати, у меня родилась дочка. Буквально этой ночью, - поделился не менее прекрасной новостью Даниил. Что ж, он сделал себе отличный подарок, поднявшись с 14-го на 9-е место в общем зачете . Теперь у россиянина 27 очков.