Квят стал третьим на Гран-при Германии

Российский пилот "Торо Росси" Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии, тем самым отметив рождение дочери. Это уже третий подиум в карьере для представителя России.

Гонка прошла в непростых погодных условиях - почти половина времени шел дождь. Квят стартовал 14-м, но сумел воспользоваться предоставленным ему шансом. За два круга до финиша россиянин шел вторым, но все же пропустил вперед "Феррари" Себастьяна Феттеля. Шансов отбить атаки немца у российского пилота практически не было, и он все же вынужден был уступить сопернику, чтобы избежать контактной борьбы и вылета с трассы.

В итоге победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен, второе место у Феттеля. Причем немец стартовал с 19-й позиции и итогами гонки вполне может быть доволен. Действующий чемпион и лидер сезона британец Льюис Хэмилтон на этот раз не попал в очковую зону - он 11-й.

Интересно, что в нынешнем сезоне до Гран-при Германии на подиум регулярно попадали только пилоты из трех сильнейших команд - "Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл". Более того, для скромной "Торо Россо" это второй подиум в истории.

В ночь на воскресенье Даниил Квят стал отцом - у него родилась дочь. И подиум - это лучший подарок в такой важный день.

"Это потрясающе. Великолепно снова вернуться на подиум с "Торо Россо" после стольких лет. Это было похоже на фильм ужасов с элементами черной комедии и американские горки, как и вся моя карьера" - приводит слова Квята официальный сайт "Формулы-1".

Квят поднялся на подиум в третий раз в карьере. Высшее достижение Квят показал на Гран-при Венгрии в 2015 году в составе "Ред Булла", заняв второе место, также он финишировал третьим на Гран-при Китая в 2016 году в составе "Ред Булла".

Благодаря этому успеху россиянин поднялся в зачете чемпионата мира на девятое место, набрав 27 очков. Лидирует Хэмилтон - 223 очка, у его партнера по "Мерседесу Валлтери Боттаса - 184.