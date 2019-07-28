Макгрегор заявил, что использовал запрещенный прием в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор снова оскорбил Хабиба Нурмагомедова и признался, что в их поединке использовал запрещенный прием.

На своей страничке в Twitter ирландец похвастался тем, что нанес Хабибу запрещенный удар в первом раунде поединка, который состоялся 6 октября 2018 года. А после этого перешел к очередным нападкам в адрес россиянина.

Макгрегор заявил, что рефери поединка Хербу Дину стоило внимательно изучить эпизод из первого раунда, когда он нанес Нурмагомедову удар коленом в партере. "Хербу следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере, - написал ирландец. - Я использовал положение защиты в маунте, чтобы нанести сильный удар в глазницу. Но я был изобретателен, и мне все сошло с рук".

В ответ пользователи откровенно поиздевались над ирландцем, добавив, что признаваться, что ты жульничал в бое, который в итоге проиграл практически вчистую - не слишком умное решение.

Правда, Макгрегор не остановился на этом и в следующем сообщении снова перешел к оскорблениям в адрес Нурмагомедова, заявив, что уж в стойке, а не в партере точно бы победил россиянина. Это утверждение он разбавил различными ругательствами.