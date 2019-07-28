В эпоху интернета, википедий и проч. и проч. скрывать информацию стало практически невозможно. Да, неловко говорить женщине про возраст, тем более женщине, которая выглядит значительно моложе своих лет. Но - интернет... Но - Википедия... Стоит заглянуть, и - здрасьте! - 28 июля Юлии Меньшовой исполнилось пятьдесят лет.

Есть такие люди: друзья. А есть такие: знакомые. А еще: соседи по жизни. Конечно, это не друзья. Но и не просто: "здрасьте - до свидания". Вдруг жизнь - это такая огромная коммунальная квартира? И вот они в ней живут. И ты живешь. Периодически вы сталкиваясь, даже можете какой-то супчик сварить на кухне, потом разбегаетесь. Соседи. Я часто думаю, что огромное количество людей, которых я знаю: соседи по коммуналке. Дальше, чем друзья. Но ближе, чем знакомые.

Мама Юлии Меньшовой, Вера Валентиновна Алентова, когда-то мне здорово помогла. Она увидела мой первый спектакль "Борис Годунов" в театре имени Ермоловой, отнеслась к нему благожелательно и предложила сделать что-нибудь с ней в ее Пушкинском театре. Во время репетиций я несколько раз приходил к ней домой и однажды увидел ослепительной красоты молодую женщину, которая смотрела на мир хитро и вопрошающе. Так я познакомился с Юлией Меньшовой.

Ужасно интересны те люди, кто занимается не карьерой, а жизнью, изучает ее, старается понять. Юля Меньшова из таких

Вот этот хитро вопрошающий взгляд для меня в ней - главное. Такое ощущение, что она постоянно находится в диалоге с миром, при этом ничего, из того, что ей говорят, просто на веру принимать не намерена. Так вышло по жизни, что мне не очень интересны люди, которые делают карьеру, то есть движутся по одной и той же лестнице, чтобы добраться до вершины и взглядом усталого орла оглядывать окрестности. И ужасно интересны те, кто занимается не карьерой, а жизнью, изучает ее, старается понять. Юля Меньшова из таких.

Она и в театральный вуз-то пошла, думая, что это временная история, она писала и ей нравилось писать. А ее после школы-студии художественного театра взяли в знаменитый МХТ. И она там не растерялась, и выходила на сцену, и играла. И надоело ей это. И она пошла работать администратором на один из телеканалов.

Какие бы внешние мотивы не заставили человека перейти из знаменитого театра в администраторы - это шаг: а) решительной женщины; б) любопытной женщины; в) смелой женщины.

Вскоре на этом канале она стала делать программу "Я сама", и ее узнала вся страна. На экране появился живой человек.

Знаете, что я вам скажу, проработав на телевидении уже больше двадцати лет? Самое трудное, регулярно появляясь на экране, остаться живым, любопытным, нормальным. Послушайте, дорогие читатели, вы все - телезрители, и вы прекрасно видите, сколько на экране людей, а сколько - масок. Меньшова всегда была и остается человеком, к которому можно подойти и поговорить. Она - живая. Она настоящая.

Между закрытием "Я сама" и открытием "Наедине со всеми" прошло двенадцать лет! Это большой срок. Что она делала это время? Я по-соседски смотрел и восторгался: она жила. Снималась в кино и сериалах; играла в антрепризах; делала программы на разных каналах; воспитывала сына, а потом - дочь.

Мне кажется, что наши режиссеры - и кино, и театральные - мало и не всегда по делу используют Меньшову. Она не просто хорошая актриса - это очевидно. В ней есть очень редкий трагикомический талант, на мой вкус, самая редкая и самая удивительная разновидность актерского дара. Чуть хитрый и вопрошающий взгляд на мир - вот что это такое. Это умение не просто смешить зрителей, а быть веселой, несмотря на...

Еще мне очень нравится, что к своему юбилею Меньшова, сыгравшая множество ролей, известная всем актриса, не имеет званий. При нашей очень странной системе раздачи званий это свидетельствует об одном: Юля никогда этим не занималась. Уважаю.

Замечательную программу "Наедине со всеми", насколько мне известно, Юля закрыла сама. Что жаль. Меньшова - замечательный интервьюер. В "Я сама" это открылось и потом продолжилось.

Увы, что на телевидении, что в "Ютюбе" почти не осталось людей, которые не воюют со своими персонажами, не занимаются постоянными наездами, не стараются поставить собеседника в тупик, а пробуют раскрыть человека, с которым говорят. Дарья Златопольская в "Белой студии", Владимир Легойда на канале "Спас", Николай Солодников в программе "Ещенепознер". Мои коллеги из программы "Наблюдатель".

Возможно, я кого-то забыл, извините. Но мне кажется, что сегодня на ТВ все больше ценится не живой человек, а позиция. Живые реакции все чаще исчезают из программ, все чаще кажется, что ведущие говорят не потому, что им хочется спрашивать, а потому, что им хочется вскрывать.

В Юле Меньшовой очень редкий трагикомический талант, на мой вкус, самая редкая и самая удивительная разновидность актерского дара

Меньшова - живая. Я был несколько раз на программах, которые она вела, и убедился: замечательная актриса в телевизионном кадре не играет, а живет. Ее реакции всегда непосредственны, и она никогда не пропустит в ответе гостя что-то, что удивит зрителя: если удивляется зритель, удивится и она.

Вообще удивительно, сколько всего сделала эта хрупкая женщина за свои полвека. (Вот цифра, которая ну никак к ней не применима). Сколько сыграла ролей. Сколько провела эфиров. Даже спектакль поставила как режиссер в театре Пушкина со своими родителями - идет с аншлагами.

Однако, вспоминая знаменитую роль ее мамы и делая некоторую поправку на время, легко можно сказать: "В пятьдесят лет все только начинается!"