Обнаружен механизм, отвечающий за проявление материнского инстинкта

Биологи из университета штата Луизиана (США), возможно, обнаружили клетки, отвечающие за материнский инстинкт. Они идентифицировали у мышей область в гипоталамусе, которая значительно отличается у особей мужского пола и женского. Оказалось, что только у самок есть клетки мозга, которые активируются при участии окситоцина, сообщают ученые в журнале Рlos Оne.

Окситоцин, также известный как "гормон любви", играет важную роль в регуляции социального поведения: он помогает справиться со страхами, отвечает за эмпатию, доверие и возникновение привязанности. Но, пожалуй, самая главная его роль в жизни матерей: гормон, вырабатываемый в мозге, вызывает сокращение мышц во время родов, отвечает за выработку и выделение молока и укрепляет связь матери с ребенком после его рождения.

Естественно, для ученых очевидно, что окситоцин по-разному влияет на активность вегетативной нервной системы женщин и мужчин. "Однако до сих пор не было никаких явных доказательств этого предположения", - говорит Риоичи Теруяма, один из авторов исследования.

Чтобы найти эти доказательства, американские биологи провели эксперимент на двух группах мышей: в первой были самцы, во второй - самки. Перед учеными стояла задача - проверить, по-разному ли распределены рецепторы окситоцина у самцов и самок грызунов.

Используя флуоресцентные белки, ученые фиксировали точное положение и количество рецепторов в так называемой Area praeoptica (POA) - области в гипоталамусе, которая контролирует множество важных функций организма. Эта область мозга, как оказалось, отвечает за женский цикл и материнское поведение.

Результаты эксперимента показали, что количество рецепторов окситоцина было значительно выше у самок мышей, у самцов они практически отсутствовали. "Присутствие рецепторов окситоцина в конкретной области гипоталамуса, а именно в Nucleus periventricularis anteroventralis (AVPV), является почти исключительно женским феноменом", - сообщают исследователи.

Более того, говорится в статье, "экспрессия рецепторов окситоцина в этих клетках" наблюдается тогда, когда там присутствует и эстроген - женский половой гормон. Ученые это выяснили, удалив у некоторых самок грызунов яичники, где в основном вырабатываются эстрогены.

Оказалось, что при отсутствии женских половых гормонов нейроны в AVPV больше не образуют никаких рецепторов окситоцина. Однако если самкам искусственно вводили недостающие гормоны, ситуация менялась: экспрессия рецепторов окситоцина восстанавливалась.

"Эти результаты показывают, что экспрессия рецепторов окситоцина в AVPV является специфически женской и зависит от эстрогена", - резюмируют Теруяма и его коллеги. По их мнению, очевидно, что реагирующие на окситоцин нейроны в этой области гипоталамуса играют важную роль в физиологии и поведении женщин, особенно если речь идет о материнском инстинкте. "И это относится не только к мышам, но и ко всем млекопитающим, которые проявляют материнскую заботу, включая нас, людей", - цитирует Теруяму Scinexx.

В этом контексте может стать очевидной связь между измененной экспрессией рецепторов окситоцина и послеродовой депрессией. По мнению американских биологов, их открытие может помочь в лечении послеродовой депрессии, хотя "требуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить роль нейронов окситоцина в поведении и физиологии".