Российские музеи научились хорошо зарабатывать. Их доходы за последние годы выросли в 2,5 раза. Об этом Владимиру Путину рассказал министр культуры Владимир Мединский. Президент России встретился с ним в пятницу в Кремле.

В ходе встречи министр культуры рассказал президенту о росте всех ключевых показателей музеев России. "С тех пор, как музеи перестали быть хранилищем артефактов и предметов искусства для знати и нобилитета, с той поры музеи становятся все более и более широкими и доступными", - подчеркнул Мединский.

Сейчас в России работает около трех тысяч государственных музеев разного уровня подчинения, более 700 частных. "За последние шесть лет открылось 170 новых музеев, из них значительная часть - частные", - рассказал Мединский. За шесть лет посещаемость российских музеев превысила 150 миллионов человек. "У билетов рост почти в два раза. Если мы возьмем наши федеральные музеи, то этот рост еще выше", - пояснил он.

По словам Мединского, размер бюджетных инвестиций в федеральные музеи вырос за эти годы практически на 70 процентов. Это, не считая ремонта и реставрации. В итоге такая поддержка привела к росту собственных доходов музеев. "Они научились хорошо зарабатывать, и рост их доходов - в 2,5 раза за эти годы", - рассказал министр культуры президенту. "Прилично", - заметил Владимир Путин.

Министр культуры напомнил, что еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все музейные сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог. "Работа эта не велась. Мы запустили ее только в 2015 году, спустя 10 лет после принятия закона, и уже за четыре года наши музейщики 16 миллионов музейных предметов полностью описали", - заметил он. Владимир Мединский заверил президента, что в течение ближайших пяти лет будут описаны все музейные сокровища России.

За последние шесть лет открылось 170 новых музеев, из них значительная часть - частные

В ближайшие годы в разных частях России также будут открыты новые музеи. "Музей Рерихов, филиал Эрмитажа в Омске открываем и много-много других музеев. Самая амбициозная задача - открытие больших музейных выставочных площадок во Владивостоке, Кузбассе, Севастополе и Калининграде к 2023 году", - сообщил министр культуры. Кроме того, в ближайшее время откроется первый федеральный музей за Уралом - Владивостокская крепость. "С удовольствием приглашаем вас в рамках экономического форума во Владивостоке туда зайти", - сказал Мединский.