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Рубрика: В мире

Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса

Текст: Алексей Чуриков

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.

"Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, крымско-татарскую автономию. Думаю, что можно было бы поддержать автономию Донбасса команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить", - заявил Медведчук. При этом он добавил, что не видит никакой принципиальной разницы, поскольку Украина это "унитарное государство", что предполагает, "что есть автономия одного региона".

Фото: facebook.com
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Виктор Медведчук особо подчеркнул, что для претворения в жизнь этих изменений не потребуется каких-либо сложных схем, ограничившись внесением изменений в действующую конституцию Украины. Для этого в основополагающий закон необходимо внести положение, дающее возможность для Донбасса быть автономным регионом. "И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет. Мы ничего не меняем", - отметил политик, отвечая на сделанное ранее президентом Зеленским заявление о том, что Киев не позволит никому "навязывать планы по федерализации".

Медведчук также отдельно остановился на вопросе установления мира в Донбассе, заявив, что его наступление невозможно без разрешения ключевых вопросов, прописанных в минских соглашениях. "Я считаю, что причина одна: неопределенность в решении кардинальных вопросов, которые ведут к миру. Кардинальных вопросов, записанных и утвержденных минскими соглашениями. Если бы по этому пути шли, если бы демонстрировали, что и Украина, и эти непризнанные объединения идут по пути согласования вопросов, реального согласования, и свидетельства того, что это все перейдет в практическую плоскость, я думаю, что ситуация бы менялась", - отметил Виктор Медведчук.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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