Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.

"Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, крымско-татарскую автономию. Думаю, что можно было бы поддержать автономию Донбасса команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить", - заявил Медведчук. При этом он добавил, что не видит никакой принципиальной разницы, поскольку Украина это "унитарное государство", что предполагает, "что есть автономия одного региона".

Виктор Медведчук особо подчеркнул, что для претворения в жизнь этих изменений не потребуется каких-либо сложных схем, ограничившись внесением изменений в действующую конституцию Украины. Для этого в основополагающий закон необходимо внести положение, дающее возможность для Донбасса быть автономным регионом. "И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет. Мы ничего не меняем", - отметил политик, отвечая на сделанное ранее президентом Зеленским заявление о том, что Киев не позволит никому "навязывать планы по федерализации".

Медведчук также отдельно остановился на вопросе установления мира в Донбассе, заявив, что его наступление невозможно без разрешения ключевых вопросов, прописанных в минских соглашениях. "Я считаю, что причина одна: неопределенность в решении кардинальных вопросов, которые ведут к миру. Кардинальных вопросов, записанных и утвержденных минскими соглашениями. Если бы по этому пути шли, если бы демонстрировали, что и Украина, и эти непризнанные объединения идут по пути согласования вопросов, реального согласования, и свидетельства того, что это все перейдет в практическую плоскость, я думаю, что ситуация бы менялась", - отметил Виктор Медведчук.